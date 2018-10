Guardiola før Anfield-tur: - Vi burde ikke trenge politiet til å beskytte bussen vår

Manchester City-manager Pep Guardiola mener Liverpool har ansvaret for å ivareta de lyseblås sikkerhet på vei til Anfield i forkant av søndagens storkamp.

Før helgen ble det kjent at City-bussen kjører en annen vei enn normalt til stadion når Manchester-laget gjester Liverpool. Merseyside-politiet har også opplyst at det vil ha ekstra personell i området for å unngå en reprise av de stygge scenene fra i vår.

Da ble Citys lagbuss vandalisert av enkelte Liverpool-supportere. I gatene utenfor Anfield ble det kastet flasker og røykbomber. Episoden skjedde i forkant av Liverpools 3-0-seier i mesterligaens kvartfinale.

– Det er noe du må spørre Liverpool om, ikke meg, sa Guardiola, ifølge BBC , da han ble spurt om muligheten for lignende scener søndag.

– Den beste måten å beskytte bussen på er at Liverpool-fansen tar seg inn på stadion, la City-manageren til.

15 kameraer i bussen

Ifølge Sky Sports har Manchester City installert 15 videokameraer i bussen. Det er gjort for å kunne dokumentere alt hvis noen oppfører seg aggressivt langs veien i retning Anfield.

Enkelte City-supportere har vurdert å komme til Liverpool ekstra tidlig søndag for å gjøre sitt for å beskytte de lyseblås lagbuss. Det burde ikke vært nødvendig, mener Guardiola.

– Hvorfor skal våre fans beskytte bussen vår? Tuller du med meg? Vi burde ikke trengt politiet til det engang.

City-spøkelse

Manchester City topper Premier League-tabellen på bedre målforskjell enn Liverpool. Begge står med 19 poeng etter sju serierunder.

Anfield er en marerittarena for City. Manchester-laget har kun én ligaseier der siden 1981. Den nevnte mesterligakampen fra april endte med 3-0-seier til Liverpool.

(©NTB)

Mest sett siste uken