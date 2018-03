Guardiola hyller spillerne etter Arsenal-seieren: - Vi blir ikke slitne

City-treneren tror at jakten på titler holder spillerne i toppform.

Manchester City-manager Pep Guardiola innrømmer at spillerne «glemmer» at de er slitne, ifølge The Mirror.

Guardiolas mannskap slo Arsenal 3-0, i det som ble en komfortabel kamp for bortelaget torsdag kveld på Emirates Stadium.

Seieren sendte Manchester City 16 poeng foran serietoer Manchester United, med ti kamper igjen å spille.

Hyller egne spillere

Etter kampen hyllet den suksessrike spanske treneren spillerne for innstillingen, etter deres andre seier over Arsenal på fire dager. Torsdag kveld gikk City seirende ut av ligacupfinalen, etter å ha smadret et tannløst Arsenal-lag 3-0 på Wembley.

Dette var Guardiolas første tittel som Manchester City-manager, og hans 23. trofé så langt i trenerkarrieren. De 23 trofeene har kommet i løpet av ti sesonger som trener, noe som vil si at Guardiola i snitt leverer 2,3 trofeer per sesong.

- Vi er sterke mentalt. Vi var kliniske, og vi scoret tre fantastiske mål. Etter det var det ikke enkelt, de første 15 minuttene av andre omgang var vi svake. Likevel er det et perfekt resultat for oss, sier den tidligere Barcelona og Bayern München-treneren.

Manchester City er etter alle solemerker klare for kvartfinalen i Champions League, etter å ha herjet med Moi Elyounoussi og Basel i det første oppgjøret i åttedelsfinalen. Dermed kan Manchester-klubben ta imot den sveitsiske klubben uten alt for store bekymringer når lagene møtes til returoppgjøret på Etihad Stadium.

- Vi er ute av FA-cupen, men vi vant ligacupen. Nå er det bare to turneringer igjen, og man kjemper for å vinne den ene turneringen i ti måneder. Nå begynner de siste skrittene for å bli mestere, og man må fortsette å kjøre på helt til slutten, sier Guardiola.

Styrer mot gull

Manchester City styrer nå mot sin første ligatittel siden 2014, da de havnet to poeng foran Liverpool. Med fem seiere på de siste ti kampene kan de offisielt kalle seg for seriemestere.

- Vi må vinne fem kamper, men vi tenker ikke så mye på det. Nå spiller vi mot Chelsea i neste kamp, og forhåpentligvis har vi det samme ønsket om å vinne, og om å være det beste laget i England. Vi glemmer at vi er slitne, mener Guardiola, som legger til at Arsenal-seieren ikke kom like enkelt som folk tror.

- Det er vanskelig å vinne to kamper på rad i løpet av tre-fire dager mot et lag mot Arsenal, det kan være veldig komplisert. Værforholdene var heller ikke de beste, men de to 3-0-seirene var veldig viktige. Vi begynner å nærme oss punktet hvor vi kan kalle oss seriemestere.

