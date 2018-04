Guardiola mener ingenting er avgjort - kan miste PL-tittelen

City-manageren forventer at Manchester United kommer til å vinne de resterende seks kampene i Premier League.

Pep Guardiola har advart laget sitt om at Premier League-tittelen forsatt kan ryke for dem, ifølge Manchester Evening News.

Guardiola var alt annet enn optimistisk da han ble spurt om laget hans kunne miste PL-tittelen, hvis City ryker på et tap mot Tottenham denne helgen.

LES OGSÅ: Lørdagens Premier League-rykter

- Det vet spillerne

- Det kan selvfølgelig skje, det vet jeg. Alle har sagt at vi blir vinnerne av ligaen siden november og desember, fordi vi ikke tapte én eneste kamp på tre, eller fire måneder. Men nå har vi tapt tre kamper på en uke og spillerne mine vet at ligaen ikke er avgjort ennå, sa Guardiola på fredagens pressekonferanse, i forkant av kampen mot Tottenham lørdag.

- For mange år siden tapte Real Madrid de siste seks kampene i sin liga, og dermed røk tittelen for dem. Så det kan skje med oss også, det er det ingen tvil om. Det vet spillerne og jeg trenger ikke fortelle dem det, sa Guardiola ifølge Sky Sports.

De lyseblå trenger kun fem poeng på de seks neste kampene for å sikre seg topp-posisjonen i Premier League denne sesongen. Deres første mulighet til å ta nye poeng i serien kommer lørdag kveld, mot Tottenham på bortebane.

Det må presiseres at Manchester United må vinne de seks siste kampene i serien for at Manchester City skal behøve å ta fem poeng i serien. Hvis United taper to kamper i ligaen kan Guardiolas menn juble over Premier League-trofeet, selv om de i verste fall taper sine resterende seks kamper.

- Må gratulere United

Guardiola er klar på at han vil gratulere byrivalen hvis det ender med at de vinner Premier League tilslutt.

- Hvis vi ikke er i stand til å vinne tittelen og Manchester United vinner, kan vi bare gratulere United og reflektere over hva vi har gjort galt den siste måneden av serien, uttalte Guardiola ifølge Manchester Evening News.

Samtidig som det er teknisk mulig at Manchester United kan vinne Premier League, så er det også mulig at Manchester City henter hjem Premier League-trofeet søndag. Om City slår Tottenham lørdag kveld og Manchester United taper mot West Brom søndag, vil ligaen være avgjort i de lyeblå sin favør.

LES OGSÅ: Svensson herjet for AZ: Ekspert tror Norge-profilen kan bli solgt i sommer

Forrige lørdag tapte Manchester City mot byrivalen Manchester United og har tapt to kamper mot Liverpool i Champions League over de to siste ukene. Hvis City taper mot Tottenham lørdag vil det bli deres lengste taprekke siden 2006, da var det Stuart Pearce som ledet de lyeblå.

Manchester Citys neste seks kamper er mot Tottenham (borte), Swansea (hjemme), West Ham (borte), Huddersfield (hjemme), Brighton (hjemme) og Southampton (borte).

Mest sett siste uken Søppelet flyter: - Helt sinnssykt det jeg ser