Guardiola om de Bruyne: - Kan være en utfordrer til Gullballen

Manchester City-treneren mener Kevin de Bruyne har kvalitetene til å kunne være med i Ballon d´Or-diskusjonen.

Ifølge Manchester City-trener Pep Guardiola må Kevin de Bruyne vinne titler, og spesielt Champions League, for å kunne vinne Gullballen,eller Ballon d´Or som utmerkelsen også er kjent som.

Manchester City-playmakeren står med imponerende elleve scoringer og 17 målgivende pasninger i alle turneringer denne sesongen.

Manchester City var lørdag kveld i fyr og flamme mot Leicester City. Det endte hele 5-1 til hjemmelaget på Etihad Stadium, og til tross for Sergio Agueros målshow vanket det skryt til de Bruyne, som noterte seg for tre målgivende pasninger.

Etter kampen fortalte Guardiola til BBC at de Bruyne har nivået til å kjempe om tittelen som verdens beste spiller.

- For å være en utfordrer må du vinne eller komme langt i Champions League, men jeg har ingen tvil om at de Bruyne kan være en utfordrer. Det er vanskelig å finne prestasjoner i Europa som den han hadde mot Leicester, sier Guardiola etter kampslutt.

Lagspiller

Manchester City ligger for øyeblikket 16 poeng foran Manchester United, og med elleve kamper igjen av sesongen skal det mye til for at ikke de blå fra Manchester skal stå igjen som ligamestere ved sesongslutt.

Etter kampslutt fortalte de Bruyne til BBC at han var svært fornøyd med lagets prestasjoner denne sesongen, og at individuelle trofeer ikke kom på første plass.

- Jeg gjør alt for å vinne titler sammen med laget. Alt annet kommer i tillegg. Jeg er veldig fornøyd med hvordan ting går, både for meg og for laget. Måten vi spiller på gjør det enklere for meg. Hvis man til slutt får en individuell utmerkelse er det fantastisk, fortalte de Bruyne.

Skryt fra eksperten

Etter kampen mot Leicester mente BBC-ekspert Danny Murphy at de Bruyne muligens var den beste pasningsspilleren han hadde sett i Premier League.

De Bruyne havnet på 14. plass under fjorårets Ballon d´Or-kåring, da Cristiano Ronaldo tok med tittelen hjem for femte gang.

City jakter fire trofeer denne sesongen, og den 25. februar kan den første tittelen være på plass når Manchester-klubben møter Arsenal på Wembley.

De har i tillegg trukket Wigan i FA-cupen, og på onsdag er det duket for det første oppgjøret i Champions Leagues utslagsrunder mot Basel på bortebane.

Forrige sesong, Guardiolas første sesong i City, røk de ut på samme tidspunkt i turneringen mot Monaco.

