Guardiola skuffet over at Jorginho glapp

Pep Guardiola erkjenner at det var et nederlag å se ettertraktede Jorginho velge bort Manchester City til fordel for Chelsea.

Mange drømmer om å få spille under Guardiola, men det er ikke alltid spanjolen får det han peker på. Sist helg måtte City-manageren se Jorginho bli Chelsea-spiller.

– Jeg var skuffet. Vi prøvde, men spillere må få gå dit de vil, sier Guardiola ifølge Daily Telegraph før fredagens treningskamp mot Borussia Dortmund i Chicago.

Les også: LIVE: Sommervinduet 2018

Jorginho bytter klubb, men fortsetter samarbeidet med trener Maurizio Sarri. Sistnevnte har de siste årene ledet Napoli til flere topplasseringer i Serie A.

– Det ville vært et feilvalg om han kom hit, men egentlig hadde lyst til å gå til Chelsea sammen med Maurizio Sarri. Mitt råd er alltid å gå dit man vil, sier Guardiola.

Jorginho var lenge koblet til City før overgangen til Chelsea. Det brasilianskfødte italieneren var en viktig brikke for Napoli sist sesong.

Foreløpig har Manchester City hentet inn en forsterkning denne sesongen, Riyad Mahrez. Det antas at Pep Guardiola vil fortsette letingen etter et nytt defensivt anker.

Spillerne som kan utfylle ankerrollen i City for øyeblikket er Fernandinho (33), som begynner å dra på årene. Guardiola har også brukt Ilkay Gündogan i brasilianerens posisjon, men det er ingen tvil om at tyskeren ikke kler rollen som defensivt anker, fremfor en mer offensiv rolle.

Les også: Jorginho følger etter Sarri til Chelsea

LANDSLAGSPILLER: Det var spekulert i lang tid om Jorginho skulle bli Manchester City-spiller, men da hans gamle trener i Napoli, Maurizio Sarri, tok over Chelsea var det ikke mye tvil lenger.

(©NTB)

Mest sett siste uken