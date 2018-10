Manchester United-manageren er allerede i hardt vær. Nå skal Det engelske fotballforbundet (FA) se på kommentarer han kom med etter seieren mot Newcastle.

Mourinho har vært under enormt press den siste tiden etter flere svake resultater med sitt Manchester United.

Fredag meldte Daily Mirror at portugiseren ville få sparken i helgen uansett utfall av kampen mot Newcastle, men United-manageren sitter fortsatt som sjef for laget.

Seieren lørdag satt imidlertid svært langt inne. Laget lå under 0-2 til pause på Old Trafford, men en svært sterk sluttspurt de siste 20 minuttene gjorde at laget reddet tre poeng etter å ha satt inn 3-2 på overtid.

Etter kampen fant TV-kameraene en naturligvis svært lettet Mourinho. På vei mot garderoben skal han ha slengt ut flere portugisiske gloser, og det er disse FA nå vil komme til bunns i, skriver Sky Sports.

Kanalen skriver at manageren kan vente seg en utestengelse om han blir funnet i å ha kommet med støtende og/eller fornærmende kommentarer.

55-åringen uttalte etter seieren mot Newcastle at han aldri tidligere har vært med på det han omtaler som en menneskejakt mot ham.

