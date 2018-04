Hazard innrømmer frustrasjon over svak sesong

Belgieren vil gi alt for å vinne FA-cupen.

Eden Hazard (27) har ikke fått det til å stemme de siste månedene. Etter å ha startet 2018 med sju mål på ti kamper, har han nå slitt med å finne veien til nettmaskene.

Belgieren innrømmer at det er kjedelig når han ikke får ut potensialet sitt.

- Det har ikke vært bra. Jeg synes ikke jeg har spilt bra de siste to månedene. Jeg er frustrert, sier Hazard ifølge den annerkjente belgiske journalisten Kristof Terreur.

Ifølge The Sun håper Hazard å rette opp inntrykket mot slutten av sesongen.

- Jeg skal gi mitt alt, så får vi se hvor det ender, sier belgieren.

Avhengig av FA-cupen

Hazard og Chelsea har hatt en svakere sesong enn mange hadde forventet. Etter å ha vunnet serien suverent i fjor, ser de ut til å havne utenfor topp-fire denne sesongen.

- Når vi ikke vinner, kan jeg ikke være glad. Vi er på femteplass i ligaen, er ute av Champions League, vi vant ikke ligacupen. For meg er dette en dårlig sesong, innrømmer Hazard.

Søndag spiller de likevel semifinale i FA-cupen mot Southampton. Vinner de den cupen, kan sesongen delvis være reddet likevel. I en eventuell finale venter Manchester United med José Mourinho på sidelinjen.

Kan forsvinne

Blåtrøyene ser ut til å kvitte seg med trener Antonio Conte etter sesongen. Flere medier skriver at også Hazard kan være på vei bort fra Stamfort Bridge. De siste ryktene skal ha det til at Real Madrid banker på døren, og at Gareth Bale kan gå motsatt vei.

Sommerens overgangsvindu er forventet å bli av det spektakulære slaget, og vi vil trolig se milliardene fly. Så får man bare vente og se hva som skjer med Eden Hazard.

