Hazard vil jobbe med Mourinho igjen

Eden Hazard vedgår nå at han ergrer seg over måten den forrige perioden med José Mourinho som manager endte.

I et uvanlig åpenhjertig intervju med den belgiske avisen HLN, gjengitt av Sky Sports , snakker Hazard om hvordan Mourinhos andre periode som Chelsea-manager endte i det han omtaler som en negativ spiral.

Hazard røper i intervjuet at han sendte Mourinho en tekstmelding i kjølvannet av at portugiseren fikk sparken. Der beklaget den teknisk begavede belgieren egne prestasjoner.

– På 12 år har jeg kun hatt én dårlig sesong, og det var de siste seks månedene under Mourinho. Det var delvis min egen feil, sier Hazard.

– Den siste sesongen under Mourinho var ikke artig. Vi vant ikke, vi kom inn i en form for rutine, trente uten å ha det gøy, så det var bedre for alle parter å skille lag, tilføyer han.

Så kommer han med følgende innrømmelse:

– Hvis noen spør meg nå om det er én trener jeg ønsker å jobbe med igjen, må det være Mourinho.

Chelsea-stjernen går også i strupen på sin tidligere managers kritikere.

– Mourinhos rykte som en ekstremt defensiv manager er ikke helt riktig. Han er ikke like offensiv som Pep Guardiola, men den siste vi vant ligaen, scoret vi både mange mål og spilte mange gode kamper, sier han.

