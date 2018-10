Helikopteret til Leicester-eier Vichai Srivaddhanaprabha krasjet utenfor stadion

Fortsatt uvisst om eieren var inne i helikopteret.

Saken oppdateres

Helikopteret til Leicester-eier Vichai Srivaddhanaprabha krasjet utenfor King Power Stadium lørdag kveld. Flere britiske aviser hevder at krasjet skal ha skjedd ved klubbens parkeringshus.

Samtlige av de store britiske avisene melder om hendelsen lørdag kveld, kort tid etter Leicesters kamp mot West Ham i Premier League.

Det er vanlig at eierens helikopter tar av fra inne på stadion etter hver eneste hjemmekamp, melder BBC.

Blant dem som melder om ulykken i Leicester er programleder i BT Sport, Jake Humphrey.

BREAKING: The Leicester City helicopter just crashed in the club car park...no other news — Jake Humphrey (@mrjakehumphrey) October 27, 2018

- Uvisst

Flere kilder, blant dem The Guardian, skrev tidlig om at det fortsatt var uvisst hvem som var ombord i helikopteret.

Litt over klokken kvart på tolv skriver Sky Sport News i midlertidig at hverken nestleder , og sønn til Vichai, Aiyawatt Srivaddhanaprabha eller sportsdirektør Jon Rudkin var ombord i helikopteret.

Det er da fortsatt uvisst om Srivaddhanaprabha senior selv var i helikopteret som krasjet.

Videre skriver The Guardian at ulykken skjedde en time etter oppgjøret mellom Leicester og West Ham som endte 1-1 på King Power Stadium.

Avisen skriver videre at supportere på stedet skal ha vært i sjokk, mens keeper Kasper Schmeichel skal ha vært oppbrutt i tårer etter at ulykken hadde funnet sted.

KRASJET: Helikopteret til Leicester-eier Vichai Srivaddhanaprabha har krasjet. Det vites fortsatt ikke om thailenderen var passasjer eller ikke.

Samme avis forteller også om et øyevitne som skal ha sett helikopteret så vidt komme seg ut fra stadion, bli i luften i noen sekunder, for så å falle i en spiral ned mot bakken. Det rapporteres om en feil i halerotoren.

- Den traff bakken med et stort smell og tok full fyr. Det skjedde på andre siden av parkeringsplassen, jeg tror ikke det var noen mennesker der. Jeg skjelver som aldri før, sier Tim Acott, sesongkortholder på King Power Stadium til The Guardian.

En talsperson fra Leicester forteller at klubben bistår Leicestershire politi og nødetatene med «en stor hendelese ved King Power Stadium», ifølge Mirror.

- Klubben vil offentliggjøre en mer detaljert kunngjøring når mer informasjon har blitt avklart, sies det videre fra klubbhold.

PÅ PLASS: Nødetatene er alle samlet ved parkeringsplassen og tar seg av helikopteret etter at brannen hadde blitt slukket.

Støttemeldingene renner inn

Det har siden også dukket opp bilder på sosiale medier, som skal være fra utenfor King Power Stadium.

A helicopter belonging to the chairman of Leicester City has crashed outside the club's stadium. Leicestershire Police says emergency services are "aware and dealing" with an incident near Leicester City's King Power Stadium pic.twitter.com/f4TQO4lypa — Zora Suleman (@ZoraSuleman) October 27, 2018

På Twitter bekreftet det lokale politiet at det foregår en situasjon «i nærheten av King Power Stadium».



We are dealing with an incident in the vicinity of the King Power Stadium. Emergency services are aware and dealing. — LeicestershirePolice (@leicspolice) October 27, 2018

- Vi tar oss av en situasjon i nærheten av King Power Stadium. Nødetaten er opplyst om situasjonen og tar hånd om det, skriver de på sosiale medier.

Leicester-stjernen Harry Maguire har allerede tatt til sosiale medier der han videreformidler en video av hendelsen, med flere emojien som ber om at alt har gått bra.

Det samme har Leicester-spiss Jamie Vardy.

🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼 — Jamie Vardy (@vardy7) October 27, 2018

Også Leicester-legenden Gary Lineker har tatt til Twitter:

- Helikopterkrasjet ser grusomt ut. Ikke sikker på om det er noen, og i så fall, hvor mange som har blitt rammet. Tankene er med alle som er bekymret, skriver Lineker.

Helicopter crash looks horrendous. Not sure yet if any, or how many casualties. Thoughts with everyone concerned. https://t.co/wtQ8jGMuUE — Gary Lineker (@GaryLineker) October 27, 2018

60-åringen Vichai Srivaddhanaprabha eier selskapet King Power og ble rangert av Forbes som den syvende rikeste mannen i Thailand. Han kjøpte fotballklubben Leicester City i 2010.

I sin tid som eier av Leicester City var han med å se klubben vinne sin første ligatittel, da de på sensasjonelt vis sjokkerte en hel verden og vant Premier League 2015/2016 under trener Claudio Ranieri.

