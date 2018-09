Henderson forlenger med Liverpool

Jordan Henderson (28) er enig med Liverpool om en ny kontrakt.

Mandag kveld bekrefter Liverpool at deres kaptein har signert en ny avtale med Premier League-klubben.

Liverpool opplyser ikke hvor lenge den nye avtalen varer, men skriver på klubbens hjemmeside at det dreier seg om en langtidskontrakt.

Lokalavisen Liverpool Echo hevder at den nye avtalen strekker seg frem til 2023.

Henderson forteller at han gleder seg over å ha kommet til enighet med klubben han har spilt for de siste syv årene.

- Det føles ikke ut som det er lenge siden jeg signerte min første kontrakt, det føles ut som i går, men mye har skjedd siden den gang, sier Henderson.

Kom fra Sunderland i 2011



Den engelske landslagsspilleren forteller videre at det er ingen andre klubber han kunne tenke seg å spille for.

- Jeg håper å kunne være her så lenge som mulig. Jeg er så privilegert som har fått være en del av denne klubben så lenge, sier Henderson.

28-åringen ble hentet av Liverpool fra Sunderland i 2011 og har spilt 283 kamper for de rødkledde fra Merseyside. Henderson tok over kapteinsbindet i Liverpool etter at Steven Gerrard la opp.

Fornøyd Klopp



Liverpool-manger Jürgen Klopp er veldig fornøyd med at Henderson har signert en ny kontrakt.

- Det er fantastiske nyheter, men det bør ikke komme som noen overraskelse. Han er perfekt for oss og jeg synes vi er perfekte for ham, sier Klopp til klubbens nettside.

- Jordan er så viktig for oss og vi er veldig heldige som klubb at en person som ham forplikter seg til oss, forteller Klopp.

Liverpool har fått en drømmestart på årets Premier League-sesong med fire seiere på de fire første kampene. Jürgen Klopps menn topper nå ligaen, før Tottenham venter borte på Wembley i neste kamp.

