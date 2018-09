Her stilles Pogba til veggs: - Hva la du ut på Instagram?

En forsinket Instagram-post skal ha gjort José Mourinho rasende.

Onsdag rullet bildene over TV- og PC-skjermer verden over.

Rapportene om et kaldt forhold mellom José Mourinho og Paul Pogba fikk et tydelig bilde da Sky Sports viste bilder fra starten av Manchester Uniteds trening dagen etter ligacup-tapet for Derby.

Pogba var tilsynelatende i godt humør da han løp inn på treningsfeltet, men en kommentar fra José Mourinho fikk ham til å stoppe opp og se undrende på manageren.

Diskusjonen mellom de to fortsatte, mens kameraet rullet, og det var tydelig at øvrige spillere og støtteapparat fikk med seg opptrinnet.

I videoen under kan man se Mourinho kalle til seg en av sine ansatte for å kommunisere med Pogba:

- Hva var det Paul la ut på Instagram? sier Mourinho ifølge Sky Sports' teksting.

🧐 A CLOSER LOOK! 🧐



It looks like Jose Mourinho wasn't too happy with Paul Pogba's Instagram post last night...👀



A look back at their relationship: https://t.co/F0wvfdwoTx pic.twitter.com/7YfegyToCi — Sky Sports News (@SkySportsNews) September 26, 2018

PÅ TRIBUNEN: Dette er videoen Paul Pogba la ut underveis i kampen mellom Manchester United og Derby.

Forsinket innlegg?

Ifølge The Sun er Mourinho rasende på grunn av en video som gikk ut etter Manchester Uniteds sjokktap mot Derby onsdag.

Franskmannen la nemlig ut en video av at han og Andreas Pereira sitter på tribunen og ler, og videoen ble først publisert 23.28 - etter at straffetapet var et faktum.

Tabloidavisen hevder imidlertid at opptaket ble gjort i førsteomgang, men at problemer med nett-tilkoblingen førte til innlegget ble lagt ut først etter at tapet var et faktum.

Konflikt

En påstått konflikt mellom José Mourinho og Paul Pogba har pågått i lang tid, og toppet seg da United-manageren gjorde det klart at Pogba aldri ville være kaptein under ham igjen.

Det skjedde i kjølvannet av 1-1-kampen mot nyoprykkede Wolverhampton lørdag. Pogba, som må ta sin del av skylden for baklengsmålet, gikk i etterkant av kampen ut mot Manchester Uniteds spillestil, noe som neppe falt i god jord hos manageren.

Manchester United møter West Ham på bortebane førstkommened lørdag 13.30.

Mest sett siste uken