Hevder å avsløre Premier League-stjernenes kontraktsdetaljer

Detaljer fra kontraktene til spillere som Romelu Lukaku, Mohamed Salah og Pierre-Emerick Aubameyang hevdes å ha blitt avslørt.

Lekasjer i fotballens verden har etter hvert blitt et forholdsvis vanlig fenomen. Tidligere har det i «Football Leaks» blitt avslørt det som skal være omfattende skattesnusk, men også konkrete kontraktsdetaljer til noen av verdens største fotballstjerner.

Fredag skriver den engelske avisen Daily Mail om kontraktene til en rekke Premier League-stjerner. Avisen viser til en stor lekasje som ble overlevert det tyske magasinet Der Spiegel, og senere har blitt til boken «Football Leaks: Uncovering The Dirty Deals Behind The Beautiful Game». Daily Mailpresenterer flere detaljer rundt noen av Premier Leagues største stjerner i en serie artikler.

Omfanget er stort, og til tider svært detaljrikt. Blant spillerne som angivelig får sine kontrakter avslørt, er Mohamed Salah, Romelu Lukaku og Pierre-Emerick Aubameyang.

Førstnevnte hevdes å ha sikret seg en klausul som ga en bonus på 2,5 millioner pund, eller omtrent 27 millioner kroner, for å nå totalt 35 scoringer og målgivende pasninger i løpet av en sesong. I tillegg hevdes Salahs grunnlønn å være på 123.000 pund i uka, noe som tilsvarer 1,3 millioner kroner.

I boken hevdes det ifølge Daily Mail at Pierre-Emerick Aubameyang tjener 198.000 pund i uka (2,14 millioner kroner). I tillegg skal han ha krav på en lojalitetsbonus på 15,15 millioner pund (164 millioner kroner) som skal betales i fire avdrag innen kontrakten går ut i 2021.

Aubameyang skal også være sikret en «Champions League-bonus» på 24,5 millioner kroner, til tross for at Arsenal ikke har kvalifisert seg for neste års utgave av turneringen.

I tillegg skal han ha krav på 300.000 pund (3,25 millioner kroner) om han når totalt 25 målpoeng, altså scoringer og målgivende pasninger, i løpet av en sesong.

Til slutt skriver Daily Mail at han får utbetalt 50.000 pund (550.000 kroner) for hver kamp han spiller fra start og som ender med Arsenal-seier. Så langt har det sikret spissen fra Gabon 250.000 pund i bonuspenger.

Manchester United-spissen Romelu Lukaku skal ifølge avsløringene tjene 150.000 pund (1,6 millioner kroner) i uka. Dessuten har også han krav på en rekke bonuser, blant annet 2,4 millioner pund i lojalitetsbonus. Om den belgiske spissen skulle nå totalt 50 mål og målgivende pasninger, vil det sikre en bonus på hele 4,5 millioner pund (48,7 millioner kroner).

Også kontraktsinformasjon om blant annet Alvaro Morata, Henrikh Mkhitaryan, Alexis Sanchez og Virgil van Dijk omtales av Daily Mail.

