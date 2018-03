Hevder Afellay fikk beskjed om å holde seg unna Stoke

Manager Paul Lambert skal ikke være imponert over nederlenderens innsats.

Stoke kjemper en kritisk kamp for å unngå nedrykk fra Premier League. Da skulle man forvente at det er alle mann til pumpene for å holde Stoke-skuta flytende. Slik er det ikke.

Ifølge en rekke engelske medier, deriblant BBC, skal manager Paul Lambert ha gitt klar beskjed til Ibrahim Afellay (31).

Lambert skal visstnok være skuffet over nederlenderens holdninger og innsats på treningsfeltet, og ga ganske enkelt beskjed om at han skulle holde seg unna, skriver BBC.

Afellay har vært Stoke-spiller siden 2015, og har også fortid i klubber som Olympiakos, Schalke 04, Barcelona og PSV.

BBC skriver videre at Lambert har støtte fra klubbens styre i avgjørelsen om å holde Afellay unna. Nederlenderen har ikke spilt siden 30. desember, da laget gikk på et braktap mot Chelsea.

Stoke ligger i skrivende stund på 19.-plass i Premier League, kun foran West Bromwich.

Mest sett siste uken