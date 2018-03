Hevder Ashley vil selge Newcastle til sommeren

Mike Ashley (53) skal igjen ha et ønske om å selge sin Premier League-klubb.

Det er The Telegraph som fredag melder at eieren av Newcastle United igjen vil forsøke å selge klubben.

Allerede i fjor ble det kjent at Ashley ønsket å kvitte seg med klubben, men da lykkes han ikke med å få til et salg. Nå vil han gi det et nytt forsøk.

Avisen skriver at 53-åringen vil jobbe for et salg så fort klubben har sikret seg plass i Premier League neste sesong.

Kjemper for fornyet PL-kontrakt



Newcastle ligger for øyeblikket på 13. plass i ligaen og tar et langt steg mot en fornyet Premier League-kontrakt hvis de vinner mot Huddersfield lørdag.

The Telegraph hevder at det allerede skal være interesse for klubben fra to potensielle kjøpere, men at eventuelle forhandlinger ikke vil starte før man vet hvilket nivå Newcastle vil tilhøre neste sesong.

God for 3,7 milliarder dollar



Nyheten om et mulig salg gleder nok en rekke Newcastle-supportere som lenge har ønsket Ashley ut av klubben.

Ashley som kjøpte klubben i 2007 skal ifølge Forbes være den 629. rikeste personen i verden og skal være god for 3,7 milliarder dollar.

Ifølge Newcastle-legende Alan Shearer skyldes misnøyen fra en rekke supportere at Ashley ikke har investert nok av sine penger i klubben. Det skrev Shearer i en kommentar i The Sun da det først ble kjent at Ashley ønsket å selge klubben.

Usikker fremtid for Benitez

Det er ikke bare Ashleys fremtid i klubben som det knyttes spenning til. Det er også stor usikkerhet rundt fremtiden til manager Rafael Benitez.

Foreløpig er det usikkert om spanjolen kommer til å signere en ny kontrakt med Newcastle.

Benitez' avtale går ut neste sommer og det er ventet at manageren vil følge nøye med på hva som eventuelt ser på eiersiden av klubben før han tar en avgjørelse om et videre samarbeid.

