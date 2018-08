Hevder at Manchester United innrømmer Mourinho-problem

Engelsk storavis hevder at høytstående personer i Manchester United erkjenner at klubben har et problem med manager José Mourinho.

Det er Daily Mail som slår dette opp onsdag.

2-3-tapet mot Brighton i helgen satte ytterligere fyr på spekulasjonene om at Mourinhos jobb er utrygg, og sentrale skikkelser i klubben skal være klar over at de har et problem.

Portugiseren har fått kritikk fra flere kanter den siste tiden, men ifølge avisen er det ingen panikk i klubben, og sentrale aktører stoler på at direktør Ed Woodward kan ordne opp før ting eskalerer videre.

BBC på sin side skriver at Mourinho har klubbstyrets fulle støtte til tross for helgens tap.

Avfeier rykter

Manchester United-manageren er nå favoritt til å miste jobben i Premier League hos flere bettingselskaper.

En klubbkilde avfeier imidlertid til BBC at den suksessrike portugiseren nærmer seg exit etter at Zinedine Zidane har vært ryktet til Old Trafford.

- Hvorfor skal vi diskutere Zidane når det ikke er en jobb til ham?

Mourinho har tidligere vært åpen om at klubben trenger flere forsterkninger, men han måtte slukøret se at sommervinduet forløp seg uten særlig stor aktivitet.

Fått kritikk

Tidligere Arsenal-stjerne Martin Keown er blant dem som har vært kritisk til Manchester United-managerens utspill om spillerkjøp.

Blant annet skal en midtstopper ha stått høyt på ønskelisten til Mourinho.

- Ved å gjøre det, så sier han indirekte til spillerne at de ikke er gode nok. Det skaper utrygghet i gruppen. Lindelöf og Bailly så ut som om de spilte på lånt tid og hele laget virket å ha mangel på selvtillit, skriver Keown i en kommentar.

