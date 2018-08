Hevder de møttes for å diskutere Liverpool-salg

Liverpools eiere benekter at klubben er for salg.

Liverpool har fått en pangstart på Premier League-sesongen, med to strake seire, og klubben har brukt enorme summer på å forsterke laget i løpet av sommeren.

Klubbens nåværende eiere, Fenway Sports Group, åpnet lommeboksen for Jürgen Klopp, som hentet spillere for godt over én millard kroner.

Men dersom en styrtrik entreprenør fra De forente arabiske emirater hadde fått det som han ville, kunne fort Klopp hatt enda mer penger å rutte med.

Tilbød gigantsum

Sjeikh Khaled Bin Zayed Al Nehayan skal ha kontaktet representanter for Fenway Sports Group allerede høsten 2017 for å forhøre seg om muligheten for å kjøpe opp Merseyside-klubben, skriver Daily Mail.

BUDGIVER: Sjeikh Khaled er mannen som la inn bud på Liverpool.

Sjeikh Khaled, som er fetteren til Manchester City-eier Sjeikh Mansour, skal ha lagt rundt 20 milliarder norske kroner på bordet for å sikre seg den engelske gigantklubben. Han skal ha kommet med tilbudet, sammen med en kinesisk partner, som eventuelt ville ha overtatt en mindre del av klubben.

Dersom salget hadde gått gjennom, ville det blitt historiens dyreste klubbsalg.

Ifølge Daily Mail, som hevder å ha sett dokumentasjon som beviser at Sjeikh Khaled møtte en representant for Fenway Sports Group, skal partene ha møttes i New York for å diskutere.

Arsenal-salget for kort tid siden ble verdsatt til rundt 18 milliarder kroner, men Liverpool kunne altså ha knust den summen.

Hevder de kom til enighet

Sjeikhen skal ha lagt fram tilbud hvor han ønsket 100 prosent kontroll over klubben, dersom han fikk tilslaget på 20 milliarder kroner.

EIER: John Henry uttaler gjennom Fenway Sports Group at Liverpool ikke er til salgs. Her hilser han på Karius etter Liverpools finaletap mot Real Madrid i mai.

Daily Mail hevder også å ha sett dokumentasjon på at partene skal ha kommet til en enighet om salg. Samme avis hevder å ha sett bevis på at Liverpools eiere godtok et bud, men at det brøt sammen da de eventuelt nye eierne ikke skal ha klart å bevise at de satt på pengene.

Ifølge avtalen, skulle de nye eierne ha betalt et depositum, som en del av nedbetalingen, på rundt 250 millioner norske kroner innen utgangen av desember i fjor. Pengene kom aldri, og Daily Mail hevder å vite at det er grunnen til at det ikke ble noe salg.

Klubben skal i ettertid kategorisk ha benektet dette.

Benekter salg

Liverpool-eierne avviser imidlertid at det er aktuelt å slippe kontrollen over klubben.

– Fenway Sports Group har vært klare og tydelige i sin holdning om at klubben ikke er til salgs, sier eierne i en fersk uttalelse.

– Eierne har derimot sagt at man under de rette omstendigheter og betingelser vil tillate at en investor kjøper en mindre del av klubben, dersom et slikt partnerskap kan øke våre kommersielle interesser i spesifikke markeder og er i tråd med klubbens og lagets utvikling og vekst, heter det videre.

Styreformann i Liverpool, Tom Werner, skal ha møtt representanter for sjeikhen i New York, men partene ble aldri enige.

Ifølge Daily Mail uttalte Liverpool torsdag kveld at forhandlingene og diskusjonene brøt sammen, og at det aldri kom så langt at John W. Henry og Michael Gordon, som eier Fenway Sports Group, møtte sjeikhen.

Det har tidligere blitt spekulert i om Liverpool har jaktet nye investorer i klubben, i et ledd i å generere frisk kapital på klubbens bankkonto.

