Hevder Fenerbahce vil hente Özil i januar

- Det er egentlig naturlig timing hvis det nye regimet og han ikke kommer overens, sier TV 2-kommentator Øyvind Alsaker.

Mesut Özil har fått en tøff start på sesongen under Unai Emerys ledelse og kobles nå til en overgang bort fra Arsenal i januar.

Ifølge tyskiske Fotomac leder Fenerbahce an i kampen om den venstrebeinte midtbaneeleganten.

29-åringen har blitt kritisert i britisk presse for sin innsats på banen denne sesongen, og manager Emery har heller ikke vært redd for å ta stjernespilleren av banen.

Alsaker: - Kan skje



TV 2s Premier League-kommentator Øyvind Alsaker er ikke avvisende til tanken på en Özil-overgang allerede i januar.

- Jeg ser ikke bort ifra det. Det er egentlig naturlig timing hvis det nye regimet og han ikke kommer overens, eller hvis han ikke får posisjonen han føler han skal ha. Det er nye tider på Emirates, og det er ikke gitt at Özil er spilleren å bygge laget rundt, sier Alsaker til Nettavisen.

- Det er litt tidlig å konkludere noe rundt Emerys tanker der. Det er ikke sånn at Özil er ferdig i Arsenal, men hvis han er det og han vil ha andre spillere, er det veldig kort vei ut. Han sitter ikke på benken i tre måneder og venter på sjansen sin. Det ser jeg ikke for meg, sier Alsaker videre.

- Emery trenger tid

Til tross for rapporter om et anstrengt forhold mellom Emery og Özil, tror ikke Alsaker det er slik at tyskeren ikke passer inn under spanjolens ledelse.

- For meg er Mesut Özil en spiller som passer inn overalt. Jeg tror ikke Emery er en trener som ikke kan ha Özil i laget. De fleste trenere krever mye begge veier, og det er nok noe der. Enkelte spillere leverer kanskje ikke den nødvendige defensive innsatsen. Samtidig er Özil en som har mye å gi framover. Det blir en balanse, mener Alsaker.

TV 2-kommentatoren mener Arsenals fans og ledelse må smøre seg med tålmodighet og gi Emery tid til å forme et nytt lag etter at Arsene Wenger ga seg i sommer.

- Jeg tror han har lengst vei å gå av de topp-seks-lagene. Det er mye som skal på plass der. Jeg tror det blir vanskelig med tanke på topp-fire i år, men jeg tror Emery er en god trener og han har ressurser til rådighet. Der er det bare å la han få tid. Det går kanskje en sesong med Europa League og femte-sjette-plass, men det må de finne seg i, mener Alsaker.

Arsenal tapte sine to første kamper mot Manchester City og Chelsea denne sesongen, men slo tilbake med tre poeng både mot West Ham og Cardiff.

