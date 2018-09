Hevder José Mourinho skjelte ut Paul Pogba etter Wolves-kampen

Manchester United-stjernen gtav bort ballen som ledet til Wolves' scoring.

Stemningen mellom José Mourinho og Paul Pogba i Manchester United virker å være langt fra god. Etter Uniteds skuffende 1-1-resultat hjemme mot Wolves skal stemningen ha nådd et nytt bunnivå.

Den franske stjernespilleren gav nemlig ballen vekk på egen midtbane før Wolves kontret, og João Moutinho sikret ett poeng for det nyopprykkete laget i Premier League.

Nå hevder The Sun at United-trener Mourinho skal ha skjelt ut Pogba i garderoben etter oppgjøret for feilen som ledet til scoringen for Nuno Espírito Santos menn.

Vil tilbake til Italia



Avisen skriver at Mourinho skal ha fortalt Pogba at han må fokusere mer, og at hans feil gjør at folk igjen retter søkelyset mot Uniteds skuffende serieåpningen denne sesongen.

Les mer: Capello ut mot Messi og Ronaldo

Kort tid etter så kritiserte 25-åringen Mourinhos taktikk til britisk presse.

- Det er ikke jeg som er manager, jeg er spiller, jeg kan ikke si det .. Men det er slik jeg tenker - vi bør bevege oss mer og skape flere alternativer, sa Pogba til The Telegraph etter kampen.

- Jeg vet at jeg mistet ballen før målet deres. Det var noen tabber, og lite bevegelse foran ballfører, fordi vi skapte ikke mye trøbbel for dem. Vi er på hjemmebane og bør spille mye bedre mot Wolves. Når vi er på hjemmebane, bør vi angripe, angripe, angripe. Det var tabben vi gjorde.

Dette har også ledet til at den italienske avisen Tuttosport skriver at Pogba nå ønsker å returnere til Juventus, klubben Manchester United signerte han fra.









De hevder på sin forside at den karismatiske midtbanejuvelen har valgt de regjerende italienske seriemesterne som sin destinasjon fra og med neste sesong.

Pogba signerte, som kjent, for Juventus fra nettopp Manchester United i 2012 da hans kontrakt med den engelske storklubben gikk ut. I Italia vant Pogba Serie A hele fire ganger.

Feiden



Mye av problemene mellom Pogba og Mourinho skal ha startet i sommer da den portugisiske treneren uttalte at «VM passer Pogba bedre fordi da tenker han bare på fotball». Siden skal stemningen ha surnet mellom de to United-profilene.

Mange mener også at Pogbas misnøye med Mourinho skal ha startet allerede forrige sesong, da Uniteds nummer seks ble plassert på benken i den viktige kampen i åttedelsfinalen av Champions League mot Sevilla.

Pogba selv hintet om problemene tidlig denne sesongen, da han ikke ønsket å snakke om situasjonen i Manchester United etter seieren over Leicester.

- Det er ting jeg ikke kan si, ellers vil jeg bli straffet. Hvis man ikke er fornøyd kan man ikke yte sitt beste, sa Pogba den gang.

Denne sesongen har Pogba så langt levert fire scoringer og to målgivende på syv kamper for Manchester United i alle turneringer. United leder gruppe H i Champions foran Young Boys, Valencia og nettopp Juventus.

I Premier League ser ting verre ut for United, som allerede ligger åtte poeng bak den suverene serielederen, og erkerival, Liverpool. Manchester United ligger på syvendeplass med ti poeng etter seks kamper spilt.

