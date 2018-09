Hevder Klopp satte foten ned for Liverpool-dokumentar

Liverpool-manageren skal ikke ha vært lysten på å bli fulgt av et TV-team.

Denne høsten har fotballfans over hele verden fått mulighet til å få et innblikk i Manchester City-garderoben gjennom Amazons dokumentarserie «All or Nothing».

Hele forrige sesong ble City-spillerne og lederne fulgt av et kamerateam som viser hva som skjedde på innsiden av klubben i lagets gullsesong.

Nå melder Daily Mail at dokumentarskaperne har vært i kontakt med Liverpool i håp om å gjøre det samme med de rødkledde fra Merseyside denne sesongen, men manager Jürgen Klopp skal ha satt foten ned.

Eieren skal ha gitt grønt lys



Avisen skriver at flere i klubbledelsen, inkludert eier John Henry, skal ha vært åpen for å slippe inn TV-kameraene, men Klopp likte ikke tanken på det.

Klopp mener det nemlig ikke er noen ting å tjene på en slik eksponering. Samtidig tror han at oppførselen til folk blir påvirket av at de blir filmet, hevder Daily Mail.

Det er ventet at Amazon nå vil forsøke å få til en avtale med den tyske toppklubben Bayern München i stedet for Liverpool.

Drømmestart på sesongen

At Klopp ikke ønsker noe som kan påvirke stemningen i laget er på mange måter forståelig med tanke på drømmestarten på sesongen som Liverpool nå opplever.

Liverpool har så langt vunnet samtlige fem kamper i Premier League og kun målforskjell skiller dem fra Chelsea som topper tabellen.

I tillegg kunne Liverpool-fansen juble over 3-2-seier mot Paris Saint-Germain tidligere denne uken i sesongens første Champions League-oppgjør.

Lørdag klokken 16.00 venter Southampton hjemme på Anfield for Klopps menn.

