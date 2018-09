Hevder Liverpool-spillerne reagerte på Karius-video

Loris Karius la ut ferievideo uker etter tabbene i Champions League-finalen. Reaksjonene skal ikke ha vært positive.

Tidligere denne måneden gjorde Liverpools nye keeper Alisson Becker sin første tabbe etter overgangen fra AS Roma i sommer.

Brasilianerens mislykkede forsøk på å finte ut en Leicester-angriper endte med baklengsmål, men Liverpool-spillerne skal ha blitt imponert over måten sisteskansen taklet det hele.

Det skriver Dominic King i sin faste Daily Mail-spalte torsdag.

Alisson skal ha strekt armen i været og beklaget overfor lagkameratene i garderoben.

Se Alissons tabbe her:

Ifølge King reagerte ikke Liverpool-spillerne like positivt på Loris Karius' oppførsel etter hans tabber i Champions League-finalen mot Real Madrid i mai.

En profesjonelt redigert video han la ut på Instagram noen uker senere skal ha vært den siste dråpen for noen av spillerne.

Videoen viste keeperen, som nå er lånt ut til tyrkiske Besiktas, mens han spiste is og badet på ferie i California.

Tilsynelatende ganske uskyldig, men tyskeren valgte til slutt å fjerne videoen, da han fikk flere negative tilbakemeldinger. Mange mente Karius var i en posisjon der han burde holde en lav profil.

I ukene som fulgte ble det tydelig at 25-åringens fremtid lå helt andre steder enn på Anfield, og 25. august ble han lånt ut til tyrkiske Besiktas.

Avtalen varer helt fram til sommeren 2020.

Tidligere denne uken kom tyrkiske medier med sitater fra Besiktas-keeperen, tilsynelatende fra et ferskt intervju.

- Jeg hadde ikke så mange fans i England som jeg har her, og det jeg kan si er at flesteparten av mine fans her ser ut til å være kvinner. Når jeg er ute i Istanbul vil alle som kjenner meg igjen ha et bilde, skal han blant annet ha sagt.

Torsdag gikk imidlertid 25-åringen ut i sosiale medier og avviste at han hadde latt seg intervjue etter overgangen til Besiktas.

- Etter at jeg ankom Tyrkia har jeg ikke gjort noen intervjuer. Nyhetene og sitatene som har blitt publisert, er ikke sanne, skriver Karius på Twitter.

Lørdag spiller Besiktas og Loris Karius hjemmekamp mot Malatyaspor, mens Liverpool møter Tottenham i Premier League.

Since arriving in Turkey I haven't had any interviews. The news and quotes that have been published are not true. That's something I wanted you to know.

Yours, Loris Karius