Hevder Mourinho får sparken med nytt tap

Engelsk avis skriver at Jose Mourinho risikerer å få sparken med tap i neste kamp.

Det stormer rundt Manchester United og deres manager etter en skuffende start på Premier League-sesongen.

Mandag vant Tottenham imponerende 3-0 mot Manchester United på Old Trafford og nå slår den engelske storavisen Daily Mail opp at «Mourinho er ett tap fra å få sparken».

Manchester United står kun med tre poeng etter de tre første kampene og i tidligere i sommer har det blitt spekulert i at enkelte stjernespillere ønsker seg bort fra klubben. Samtidig har også Mourinho utrykket misnøye med manglende aktivitet på overgangsmarkedet.

Daily Mail skriver onsdag at både spillere og personer i Manchester Uniteds støtteapparat tror at Mourinho kan få sparken om laget taper den kommende bortekampen mot Burnley førstkommende søndag.

Skulle han «overleve» neste kamp hevder en kilde til avisen at flere i klubben uansett ser for seg at Mourinho er ferdig i løpet av september.

- Har tillit

Det er noe annet enn hva samme avis og The Guardian kunne melde tirsdag.

En rekke engelske medier skrev nemlig at Mourinho har klubbledelsens tillit etter tapet mot Tottenham.

Daily Mail kunne samtidig fortelle at den portugisiske manageren hadde en lengre «positiv» samtale med klubbdirektør Ed Woodward etter kampen mot Spurs.

Ifølge The Guardian skal United-styret ha blitt overbevist at det de fikk se før pause mot Tottenham.

Verste start på 26 år

Hvor lenge Mourinho har tillit gjenstår å se. Det som derimot er helt sikkert er at Manchester United opplever deres dårligste start på en sesong på 26 år.

Mens Tottenham, Liverpool og Chelsea alle står med ni poeng av ni mulige, er Manchester United nede på en skuffende 13. plass med kun tre poeng.

Mourinhos menn er imidlertid store favoritter i det kommende møtet mot Burnley som også opplever en vanskelig start på sesongen. Sean Dyches lag imponerte stort forrige sesong, men har kun tatt ett poeng i Premier League så langt denne sesongen.

Oppgjøret mellom Burnley og Manchester United spilles søndag klokken 17.00.

