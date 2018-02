Hevder Moyes kan være ferdig i West Ham etter sesongen

David Moyes' opphold som West Ham-manager kan bli av det korte slaget, skriver avisen Telegraph.

West Ham kan komme til å se seg om etter en ny manager etter denne sesongen. Det skriver avisen Telegraph.

Klubbens nåværende manager, David Moyes, tok over etter at Slaven Bilic ble sparket fra jobben tidligere denne sesongen. Likevel skal det ikke være ventet at Moyes leder laget når neste sesong starter i august, skriver Telegraph.

Avisen trekker frem Rafa Benitez, David Wagner og Marco Silva som mulige alternativer om Moyes skulle bli oppsagt.

West Ham sliter med en tynnslitt tropp etter at flere spillere har blitt rammet av skader. Samtidig jobbet klubben med å hente forsterkninger i overgangsvinduet i januar, men uten nevneverdig hell.

Til tross for at Jordan Hugill, Oladapo Afolayan og Joao Mario ble hentet til klubben, ble signeringene nærmest overdøvet av alle de mislykkede forsøkene på forsterkninger. Blant annet ble Islam Slimani, Leander Dendoncker og Ibrahim Amadou sterkt koblet til London-klubben, uten at noen av overgangene gikk i orden.

Moyes selv har vært klar på at han kommer til å gjøre en vurdering ved sesongslutt, og at han ikke kommer til å diskutere sine langtidsplaner før den tid.

The Hammers står nå med tre kamper på rad uten seier, og sist helg endte det med et 1-3-tap for Brighton. Klubben ligger i skrivende stund på 12.-plass i Premier League, noe som er langt bedre enn plasseringen klubben lå på da Bilic ble sparket. Da var West Ham nemlig under nedrykksstreken.

