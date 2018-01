Hevder Renato Sanches var nær overgang til Rosenborg

Ifølge Adressa skal Sanches ha vært nær et låneopphold hos Rosenborg for å kunne spille seg i form til fotball-VM.

Det portugisiske supertalentet Renato Sanches (20) skal ha vært nær et låneopphold hos Rosenborg. Det skriver Adresseavisen.

LVIE: Vi følger overgangsvinduet

Bayern München-spilleren har vært utlånt til Swansea denne høsten, men har slitt med å vise sitt toppnivå. Det skal ha vært årsaken til at Sanches var aktuell for et utlån til Rosenborg denne våren.

Adressa erfarer at låneavtalen var nær å gå i orden, men at Swanseas sparking av manager Paul Clement i slutten av desember, ødela.

Sanches har slitt under Clements ledelse, mens klubbens nye manager, Carlos Carvalhal, skal ha betydelig mer tro på portugiserens ferdigheter. Dermed strandet den potensielle overgangen til RBK, skriver Adressa.

Mest sett siste uken