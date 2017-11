Hevder Rose er rasende på Pochettino

Hevder Danny Rose (27) skal ha vært forbannet etter å ha blitt vraket til lørdagens kamp mot Arsenal.

Det er The Sun som mandag melder at Tottenhams venstreback skal være rasende etter å ha blitt utelatt fra manager Mauricio Pochettinos tropp.

I stedet for å spille mot Arsenal, fikk Rose beskjed om å møte opp til trening ved Tottenhams hovedkvarter ved Enfield lørdag morgen.

Rose var ute med skade i nesten ti måneder, før han var tilbake på banen som innbytter mot Real Madrid i midten av oktober.

The Sun skriver at i motsetning til Pochettino, så mener Rose at han er i god nok form til å spille. 27-åringen skal være sint fordi han trenger spilletid for å sikre seg en plass i Englands VM-tropp til sommeren, hevder avisen.

Irritert Pochettino

Etter at Tottenham tapte 0-2 mot Arsenal, fikk Pochettino flere spørsmål om Rose på pressekonferansen etter kampen.

En tydelig irritert Spurs-manager mente imidlertid at det ikke lå noen dramatikk bak vrakingen av Rose.

- Hvis vi hadde vunnet 2-0, ville ingen ha spurt meg om Danny Rose. Husk at vi spilte ti måneder uten Danny. Vi må bygge opp formen hans og vi bestemte oss for at det ville være bedre for ham å trene enn å sitte på benken i denne kampen her, sa Pochettino lørdag ettermiddag.

IRRITERT: Tottenham-manager Mauricio Pochettino lot seg irritere av spørsmål om Danny Rose etter at Spurs tapte mot Arsenal.

Kobles til United

Det er ikke første gang det stormer rundt Danny Rose.

I sommer gikk venstrebacken hardt ut i nettopp The Sun hvor han blant annet åpnet for å forlate Tottenham og uttalte at han ville ha lønnen han fortjener.

I etterkant av intervjuet ble Rose koblet til Manchester United som skal være interessert i å signere engelskmannen.

Rose måtte i ettertid gå ut med en beklagelse som følge av intervjuet, samtidig som han ble bøtelagt av Tottenham.

Mandag skriver igjen The Sun at Jose Mourinho skal være lysten på å hente Rose.

