Hevder Soler er Mourinhos hovedmål på overgangsmarkedet

Den spanske Valencia-spilleren skal ha imponert Manchester Uniteds representanter.

Til tross for solid pengebruk i sommerens overgangsvindu, har Manchester United-manager José Mourinho vært klar på at han forventer at klubben viser økonomiske muskler også i det kommende overgangsvinduet.

Ifølge avisa Independent skal Mancheser United allerede ha pekt ut hvilken spiller som er klubbens hovedmål på overgangsmarkedet i januar.

Valencias midtbanespiller, Carlos Soler, sies å være Uniteds førstevalg.

Selv om Manchester United lenge har vært på jakt etter en ny ving, skal Paul Pogbas skade, og ikke minst lagets manglende evne til å klare seg uten Pogba, ha bekymret Mourinho såpass mye at han nå vil forsterke midtbanen.

20-årige Soler ventet å koste rundt 40 millioner pund, eller omtrent 430 millioner kroner, skriver Independent.

Pengetrøbbel

Avisa peker også på at selv om Valencia opplever sportslig suksess denne sesongen, og i skrivende stund ligger på andreplass i La Liga, er klubben på tynn is økonomisk.

Etter å ha gått i underskudd tre år på rad, kan klubben velge å selge unna enkelte spillere for å dekke tapene, og ikke minst unngå trøbbel med reglene for økonomisk fair play.

Mulig byttehandel

Manchester United skal også ha sett på muligheten for å bytte Andreas Pereira pluss penger mot Soler.

Pereira er for tiden på et låneopphold hos Valencia fra nettopp Manchester United. Brasilianeren har selv uttalt at han ønsker å bli i La Liga-klubben ut sesongen, selv om det har gått rykter om at United vurderte å avbryte låneoppholdet i januar.

Manchester Evening News skriver at Pereira tvang gjennom låneavtalen til Valencia i sommer, til dels mot Mourinhos vilje. Avisen skriver at det kan ha gjort at forholdet mellom Pereira og Mourinho har slått sprekker, og at Manchester United-fremtiden til brasilianeren derfor er usikker.

