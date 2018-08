Hevder Zidane er interessert i Manchester United-jobben

Engelsk storavis hevder Zinedine Zidane ikke utelukker å bli Manchester United-manager.

Den tidligere Real Madrid-manageren skal ifølge Daily Mail ha uttalt til venner at han forventer å bli tilbudt managerjobben i Manchester United dersom Jose Mourinho får sparken.

Uniteds portugisiske manager er under hardt press etter en turbulent sommer og skuffende start på sesongen.

Tidligere denne uken hevdet også Daily Mail at sentrale personer i klubben skal ha innrømmet at de har et problem med Mourinho, men at de føler seg trygge på at klubbdirektør Ed Woodward ordner opp før problemene eskalerer.

Les også: Neville slakter United-sjefens oppførsel

- Mourinho har tillit



For Mourinho skal foreløpig ha full tillit hos klubbledelsen til United.

Tidligere denne uken skal også en sentral kilde i Manchester United ha avvist at klubben vurderer Zidane som en mulig erstatter for Mourinho.

Til blant annet både BBC og Daily Mail forteller kilden at portugiseren har klubbens støtte.

- Hvorfor skal vi diskutere ham (Zidane) når det ikke er en tilgjengelig jobb, uttalte kilden.

Les også: «Perry» kritisk til ekspertens Sørloth-råd

- Interessert i jobben

Daily Mail skriver likevel fredag at Zidane tror selv at han topper Manchester Uniteds ønskeliste over mulige erstattere for Mourinho, og at franskmannen har fortalt venner at han ville være veldig interessert i å lede United. Zidane sa i mai opp jobben som Real Madrid-manager etter å ha vunnet Champions League tre år på rad med den spanske storklubben. Med sin erfaring som både spiller og trener, er det ikke overraskende at Zidane er blant navnene som dukker opp hos engelsk presse når det spekuleres i mulige erstattere for Mourinho.

Men selv om det har stormet kraftig rundt Manchester United og Mourinho etter søndagens tap mot Brighton virker det som portugiseren sitter trygt i sjefstolen på Old Trafford inntil videre. Nå venter Tottenham hjemme i neste seriekamp førstkommende mandag. Det blir en meget viktig kamp for de rødkledde fra Manchester og en glimrende mulighet for Mourinho å skape mer positiv blest rundt laget.

Mest sett siste uken