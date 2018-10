Hoddle overveldet over støtten

Det har rent inn med støtteerklæringer etter at Tottenham-legenden Glenn Hoddle ble rammet av hjerteinfarkt. Han setter stor pris på at folk tenker på ham.

Den engelske fotballprofilen ble lørdag i hui og hast fraktet til sykehus. Det skjedde etter at han kollapset i TV-studioet i forkant av Premier League-sendingen til BT Sport.

Takket være en årvåken kameramann kom han raskt under behandling. Dagen etter ble det opplyst at Hoddles tilstand fortsatt var alvorlig, men det ble understreket at han responderte bra på behandlingen. Han fikk hjerteinfarktet på sin egen 61-årsdag.

– Glenn og hans familie er overveldet av alle støtteerklæringene som har kommet siden han ble syk lørdag, står det i en uttalelse BBC har gjengitt.

Mandag ble det meldt at Hoddle var flyttet ut av intensivavdelingen, men dette er ikke bekreftet.

Stjernespiller

Hoddle spilte 53 landskamper for England og er av mange ansett for å være en av de beste spillerne i sin generasjon.

Han spilte for Tottenham, Monaco, Swindon og Chelsea i sin innholdsrike karriere. Hoddle har spesielt et nært forhold til Tottenham. I løpet av sine tolv år i klubben fra Nord-London vant han to FA-cuptrofeer, og i 1984 var han med da de liljehvite gikk hele veien i UEFA-cupen.

I 1988 ble han fransk ligamester med Monaco. Da hadde han Arsène Wenger som trener.

TV-ekspert

Etter sin aktive karriere var han manager for flere eliteserielag og i årene 1996 til 1999 landslagssjef for England.

De siste årene har han vært ekspert for BT Sport i forbindelse med kamper i Premier League og Champions League.

