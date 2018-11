Huddersfield med første seier for sesongen mot Fulham

Huddersfield hadde ikke scoret på hjemmebane siden 14. april.

HUDDERSFIELD - FULHAM: 1-0

Stefan Johansen var benket fra start nok en gang da Fulham mandag sank til bunns på Premier League-tabellen. Huddersfield vant 1-0 hjemme og sikret seg sin første seier for sesongen i Premier League.

Christopher Schindler sendte Huddersfield-fansen til himmels da han scoret vinnermålet mot Fulham, i Premier League mandag kveld. Ballen gikk via Timothy Fosu-Mensah, som til slutt fikk kreditert selvmålet.

Da var det 658 minutter siden sist hjemmelaget hadde scoret på Kirklees Stadium,14. april.

- De hadde glemt hvordan følelsen var. Så kunne de strekke hendene i været, bare hør på atmosfæren nå, sa Kasper Wikestad fra TV 2s kommentatorboks.

658 - Christopher Schindler’s goal ended a run of 658 minutes without a home Premier League goal for Huddersfield, since Tom Ince scored against Watford in April. Overdue. pic.twitter.com/dEW5llsPpZ