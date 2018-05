Huddersfield sendte Swansea ned med uavgjort mot Chelsea

Mens Tottenham og Liverpool kan juble for Chelseas poengtap.

CHELSEA - HUDDERSFIELD 1-1:

Huddersfield hadde tre poeng ned til Swansea under nedrykksstreken før onsdagens kamp mot Chelsea, men med Arsenal ventende i siste serierunde - mens Swansea på sin side skal ta imot tabelljumbo Stoke - var laget ennå ikke sikret overlevelse i Premier League.

Og de færreste trodde at laget skulle kapre det nødvendige poenget på Stamford Bridge mot et Chelsea-lag som desperat jakter en topp fire-plassering på tabellen.

Det brydde imidlertid ikke Laurent Depoitre seg om.

Fem minutter ut i andre omgang ble belgieren nemlig spilt gjennom alene mot Chelsea-keeper Willy Caballero, kranglet seg forbi den argentinske sisteskansen og satte ballen i tomt bur - til enorm jubel for de tilreisende bortesupporterne.

En bisarr utligning fra Marcos Alonso tolv minutter senere endret ikke det faktum at Huddersfield har sikret seg fornyet Premier League-kontrakt, mens Swansea nå kun er syltynn teori unna å måtte ta den tunge veien ned til Championship.

ELLEVILL JUBEL: Huddersfield-spillerne i euforisk glede over å ha sikret kontrakten med 1-1 på Stamford Bridge.

Og da dommer Lee Mason blåste av oppgjøret eksploderte det fullstendig i Huddersfield-svingen. «We are staying up» runget fra fansen, og spillerne både løp og krabbet rundt i euforisk jubel over å ha sikret seg en ny sesong i verdens kanskje aller beste liga.

Swansea kan i teorien redde plassen, men en solid dose fotballmirakel må i så fall til: Southampton er tre poeng foran laget på tabellen, og har ni plussmål mer i målforskjell før siste serierunde.

Chelseas CL-håp svinner

For Chelsea var også kampen av avgjørende betydning, ettersom laget jakter en topp fire-plassering som betyr Champions League-deltakelse neste sesong.

Det ene poenget betyr imidlertid at håpet henger i en tynn tråd. Det skiller nå to poeng opp til Liverpool på fjerdeplass, og merseysiderne har en langt bedre målforskjell enn Chelsea.

Dermed trenger Liverpool kun ett poeng hjemme mot Brighton i siste serierunde, mens Chelsea skal ut i et vanskelig borteoppgjør mot Newcastle.

Vanvittig Rüdiger-sjanse

'Før pause var det Antonio Rüdiger som hadde den største muligheten for vertene.

En corner fra Cesc Fabregas etter tolv minutter ble stusset videre av Cesar Azpilicueta, og ved bakerste stolpe kom tyskeren på et stormløp. Han kunne bare bredside ballen inn fra én meters hold, men ballen sklidde av foten og havnet utenfor stolpen.

ELLEVILL GLEDE: Florent Hadergjonaj kaster seg over manager David Wagner etter kampen.

Deretter var det langt mellom høydepunktene, men fire minutter før pause var Alvaro Morata alene gjennom med Huddersfield-keeper Jonas Lössl. Spanjolen dro seg forbi den danske sisteskansen, men kom for langt ned mot dødlinjen, og klarte ikke annet enn å slå ballen inn foran mål - uten at noen Chelsea-spillere var der for å dytte ballen inn.

Utrolig utligning

Dermed gikk lagene til pause uten scoringer, men fem minutter ut i andre omgang tok Huddersfield altså ledelsen ved belgiske Depoitre.

Willian tapte ballen på midten, og Aaron Mooy benyttet anledningen til å spille en høy ball gjennom til Depoitre. Han rakk å vippe den over en utrustende Caballero før han sendte ballen i tomt nett, og herfra og ut ventet en forsvarskamp for gjestene.

Og det var på Huddersfields aller mest uheldige vis at Chelsea kom tilbake i kampen igjen.

BISARR SCORING: Marcos Alonso scoret et av sine merkeligste mål i karrieren, uten at det holdt til Chelsea-seier.

En time var spilt da Azpilicueta slo hardt inn fra høyre, og Mathias Jørgensen klarerte ballen. Dansken skjøt den imidlertid rett opp i ansiktet til Marcos Alonso, og ballen føk i nettet bak en sjanseløs Lössl.

Chelsea-trykk

Og nå handlet alt om Chelsea. Huddersfield lå med elleve spillere på egen banehalvdel, og beinet ballen så langt vekk fra eget mål som mulig de gangene de fikk tak i den.

Åtte minutter før slutt var det kaotiske tilstander, for å si det mildt, i Huddersfields målgård. En corner fra Fabregas endte med at ballen ble sendt frem og tilbake innenfor femmeteren, men ingen Chelsea-spillere klarte å dytte ballen over streken.

Til slutt fikk Andreas Christensen headet ballen mot mål, men hans danske landsmann i Huddersfield-buret strakk seg så lang han var i et tigersprang og fikk dyttet ballen i stolpen, før forsvarerne fikk beinet bort ballen.

Seks minutters tilleggstid hjalp ikke Chelsea til seier, som dermed må se at Champions League-håpet er i ferd med å slukne.

Avslutter med Wenger-møte

Huddersfield tar imot Arsenal i siste runde førstkommende søndag, i det som blir Arsene Wengers siste kamp som Arsenal-manager, mens Chelsea skal ut i bortekamp mot Newcastle.

Liverpool møter Brighton hjemme, og målforskjellen til merseysiderne betyr at laget kun trenger ett poeng i det oppgjøret for å sikre topp fire-plasseringen foran Chelsea.

