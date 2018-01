Hughes fikk sparken i Stoke

Mark Hughes er ferdig i Stoke etter en rekke svake resultater.

Mark Hughes er ferdig som manager i Stoke, opplyser Premier League-klubben på sin hjemmeside.

The Potters har vist elendig form den siste tiden og etter helgens 2-1-tap mot Coventry i FA-cupen, krevde flere supportere managerens avgang.

- Vi vil takke Mark for alt han har oppnådd med klubben de siste fire og et halvt årene, spesielt for å ha ledet oss til tre strake niendeplasser i Premier League, og vi vil ønske ham alt godt for framtiden, meldes det på Twitter-kontoen.

- Klubben vil se etter en ny manager så fort som mulig, la den til.

Hughes har hatt manageransvaret i klubben siden 2013 og ledet de røde og hvite til tre strake niendeplasser i Premier League.

I fjor ble klubben nummer 13, mens årets svake start på sesongen har gjort at nedrykksstreken faretruende nærmer seg.

CLUB STATEMENT: Stoke City can confirm that the contract of manager Mark Hughes has been terminated with immediate effect.#SCFC 🔴⚪️ pic.twitter.com/pSaThNUO2H — Stoke City FC (@stokecity) 6. januar 2018

For øyeblikket ligger Stoke på 16. plass i Premier League, med flere kamper spilt enn lagene under seg på tabellen.

Hughes gikk gradene i Manchester United som spiller og har totalt ti sesonger på Old Trafford bak seg. Han har i tillegg spilt for blant andre Barcelona, Bayern München og Chelsea.

I 1999 startet han manager-karrieren da han ble ansatt som landslagstrener i Wales. Senere gikk turen til Blackburn, Manchester City, Fulham, Queens Park Rangers og til slutt Stoke.

Mest sett siste uken