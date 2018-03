Hun er ferdig i Sky Sports etter 18 år, men siste TV-sending vekker oppsikt: – Kollegene er opprørte

Natalie Sawyer (38) er blitt et kjent og kjært fjes etter lang og tro TV-tjeneste, men 38-åringens avskjed med Sky Sports får folk til å klø seg i hodet.

Sawyer, som de siste årene er bygget opp som en av kanalens faste vertinner for de såkalte deadline day-sendingene, hadde onsdag sin siste sending som Sky Sports-ansatt, skriver The Times.

Hun skal tidligere denne måneden ha blitt fortalt at kontrakten hennes med den mektige TV-kanalen ikke vil bli forlenget etter 18 års tjeneste.

- Fikk ikke nevne noe på lufta

Nyheten har slått ned som en bombe i England, der 38-åringen etter mange år på skjermen er blitt svært populær.

Flere reagerer nå på Sky Sports ikke nevnte med et eneste ord at torsdagens sending var hennes siste.

Sendingen ble gjennomført og avsluttet uten noe som helst fokus på at Sawyer nå er ferdig i kanalen.

Ifølge The Times skal dette skyldes at TV-kanalen, fra øverste hold, skal ha gitt klar instruks til de andre om at avskjeden ikke skulle bli viet oppmerksomhet på skjermen, til tross for hennes popularitet hos seerne og lojalitet til Sky Sports.

Dette står i sterk kontrast med tidligere avskjeder, og i 2011 fikk sportsanker Georgie Thompson overrakt en bukett med blomster mot slutten av hennes siste sending, en handling som fikk henne til å ta til tårene på direktesendt fjernsyn.

- Opprørte

Sawyers avskjed skal ifølge The Times ha gjort mange av hennes kolleger opprørte, og de skal ikke ha fått en begrunnelse for hvorfor hun ikke får fortsette i jobben.

Hun har selv ikke kommentert avskjeden verken på TV, til aviser eller på sosiale medier, og The Times skriver at hun tok avskjedsdagen tungt.

- Natalie vil ikke gi en kommentar på dette tidspunktet, men jeg kan bekrefte at hun hadde sin siste dag hos Sky Sports i går (onsdag), og at hun nå ser frem mot nye utfordringer, sier en talsmann til The Sun på Sawyers vegne.

Sawyers siste sending dekkes av et samlet presse-Englang og har også skapt sterke reaksjoner på sosiale medier:

Shame @SkySports let @nataliesawyer leave after 18 yrs and without giving her a mention on air after her contract expired. I'm sure many other broadcasters will be quick to offer her a position. — King Jord (@Devildart180) March 30, 2018

Can’t believe Natalie Sawyer has not had her contract renewed! Even worse is that they didn’t even announce it. For such a popular presenter with years of service it’s pretty poor from SKY Sports (who are still employing Jamie Carragher). Hope BT Sport snap her up! — Chris Deverell (@TxtDrive) March 29, 2018

One of the best SSN presenters (not just because of her looks) Good luck @nataliesawyer — Darren Ikin (@dazikin1876) March 30, 2018

Today is a very sad day. Good luck in your next venture @nataliesawyer — Mark Clews (@Titchtherick1) March 29, 2018

Genuinely gutted @nataliesawyer I hope to see you return to tv elsewhere... https://t.co/TLrMoZgsyf — Sean O'Grady (@villafanalways) March 29, 2018

I am just so shocked to hear Natalie Sawyer will no longer present Sky Sports News. Devastated actually. Natalie wasn't just a pretty face (the prettiest face), she was also the most capable of anchors on that station. Sky are absolute scummy to do her like that! — Mohi (@mohificent) March 29, 2018

@nataliesawyer absolutely gutted that you're no longer with sky. To say you were a favourite is an understatement, shocked you didnt receive a farewell mention as a minimum for 18years of service. Hope to see you at a rival very soon. All the best for you an you're boy — Jamie mckenzie (@efcJamieblue) March 29, 2018

Why has sky sports kept Jamie Carragher when he spat at a girl and Kirsty Gallagher when she got caught drink driven but have got rid of Natalie Sawyer it doesn't make sense! — Dylan 🤘 (@DylanrPotter17) March 30, 2018

