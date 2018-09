«Ingen» tror Mourinho får beholde jobben i Manchester United

Oddsen for en exit for portugiseren synker drastisk.

Lørdag gikk Manchester United på et nytt tap i Premier League, deres tredje for sesongen, da West Ham ble for sterke og vant 3-1 på London Stadium.

Ti poeng på sju kamper er Manchester Uniteds dårligste Premier League-start noensinne, og stadig flere spekulerer i om manager José Mourinho vil få sparken av United-direktør Ed Woodward i løpet av kort tid.

Ifølge britiske medier skal Uniteds spillere og støtteapparat åpent ha diskutert managerens fremtid på vei hjem til Manchester etter kampen i London på lørdag, og de britiske bettingselskapene har ikke overraskende fått med seg turbulensen i storklubben.

De færreste av dem levner José Mourinho noen særlig fremtid i Manchester United.

Hos Sky Bet har oddsen for at Mourinho er den neste Premier League-manageren som får sparken falt til 1/1. Det tilsvarer 2 i odds i det norske oddssystemet.

Unibet har satt tilsvarende utfall til 11/10, eller 2,1 i odds. Det samme har William Hill, Coral, Betway, 888sport og $markets, mens Betfair BetVictor og Paddypower alle har 6/5 - eller 2,2 - i odds for at Mourinho er den neste manageren som ryker.

Klopp og Guardiola er tryggest

Til sammenligning var oddsen for at Mourinho ville være førstemann i Premier League som måtte gå på 7,50 ved starten av sesongen.

I den andre enden av skalaen ser både Manchester City-manager Pep Guardiola og Liverpool-manager Jürgen Klopp til å sitte svært trygt.

Begge de to klubbene har åpnet sesongen med seks seiere og én uavgjort på sine sju første kamper, og de fleste bettingselskapene i Storbritannia er enige om at oddsen for Klopp eller Guardiola som førstemann ut ligger på 100.

Shearer: - Tror han får sparken

Også den tidligere storscoreren Alan Shearer er en av dem som tror at Mourinhos dager på Old Trafford er talte.

- Jeg tror Mourinho vil miste jobben, sier Shearer etter 1-3-tapet for West Ham, og begrunner det med spillernes innsats i nettopp kampen på lørdag.

- Jeg kan ikke se hvordan han skal snu dette. Det var håpløst fra start til slutt. Det gikk for sakte, de var sløve og spilte svakt.

