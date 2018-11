Italiensk avis: - Mino Raiola jobber med å få Paul Pogba solgt til Juventus

Den franske VM-vinneren skal være klar for å returnere til den italienske storklubben.

Ryktene rundt Manchester United-stjernen Paul Pogba vil ingen ende ta. Det har ulmet rundt den franske VM-vinneren siden starten av denne sesongen, mye grunnet den åpenbare krangelen med United-trener José Mourinho.

For en tid tilbake bekreftet Pogba-agent Mino Raiola at Pogba og Mourinho hadde skværet opp, og blitt venner, men ifølge italienske TuttoSport kan dette ha sett ut til å være spill for galleriet.

Den italienske avisen hevder nemlig at den italienske agenten nå jobber målrettet med å få Pogba tilbake til gamleklubben Juventus, men at en overgang fort kan vise seg å bli veldig vanskelig.

Tre utfordringer



De hevder at Raiola har tre store utfordringer dersom han skal klare å få sin klient til Torino innen kort tid.

Den første store utfordingen skal være å overbevise Manchester United om å selge spilleren de knuste sin egen overgangsrekord for å hente sommeren 2016.

United skal nemlig ikke være spesielt interessert i å selge sin superstjerne, spesielt da de fortsatt er med i denne sesongens Champions League.

JOBBER PÅ SPRENG: Mino Raiola er Paul Pogbas agent.

Den andre utfordringen for Raiola skal være å finne ut en passende overgangssum dersom United skal si seg villige til å selge Pogba tilbake til Juventus.

Det sist hinderet skal være Pogba selv. Han skal ikke være spesielt interessert i å gå ned i lønn, og hans nåværende lønnskrav skal, ifølge avisen, rett og slett ikke passe inn i Juventus' budsjett.

Skulle Pogba ankomme Allianz Stadium på sin nåværende lønning, så er det kun Cristiano Ronaldo som tjener mer enn franskmannen, hevder avisen.

- Vær stille!



Raiola skal uansett ha gitt Pogba klar beskjed om å dempe seg i sosiale medier, og ikke bidra til å skape overskrifter som kan gjøre en overgang til Juventus enda mer komplisert.

De siste månedene har Pogba og Mourinho preget overskriftene i stor grad, og det virkelige klimakset i deres feide kom da kameraer fanget opp en krangel de to i mellom på Uniteds treningsanlegg.

TuttoSport skriver videre at Pogba skal ha snakket med Juventus-supportere da han returnerte til gamleklubbens arena med Manchester United i Champions League.

Der skal han ha gjort det klart at han ønsker å komme tilbake til Juventus, og Serie A, men at han «ikke er sikker på om det skjer i januar eller senere», hevder avisen.

Paul Pogba ble, som kjent, verdens dyreste spiller da han gikk fra Juventus til Manchester United i 2016. Siden har den overgangsrekorden blitt slått av landsmennene Ousmane Dembélé (fra Dortmund til Barcelona), Kylian Mbappé (fra Monaco til PSG) og brasilianerne Coutinho (fra Liverpool til Barcelona) og Neymar (fra Barcelona til PSG).

Neymar er fortsatt tidenes dyreste fotballspiller da PSG brukte svimlende 222 millioner euro på brasilianeren sommeren 2017.

