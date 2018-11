Jokanovic sikker på at han kunne reddet Fulham

Slavisa Jokanovic sier han er sikker på at han kunne ha ført Fulham bort fra nedrykksplass dersom han hadde fått mer tid på seg før fikk sparken.

Forrige sesong tok Jakanovic Stefan Johansen og Fulham opp til Premier League, men den serbiske manageren har fått en vanskelig start i den øverste divisjonen.

Med kun én seier på de 12 første kampene, etter å ha brukt over 100 millioner kroner på spillere før sesongstart, fikk Fulham-styret nok og sendte Jakanovic på dør.

Inn kom Claudio Ranieri, mannen som på utrolig vis tok Leicester til seriegull i 2015/16-sesongen.

Fulham ligger helt i sist i Premier League etter 12 kamper med fem poeng, men Jakanovic mener han kunne reddet klubben ut av nedrykkssumpen.

Les også: Fredagens Premier League-rykter

I en uttalelse via trenerforeningen sier serberen at han fullt ut respekterer Fulhams avgjørelse, men gjør det samtidig klart at han mener han fortjente mer tid til å redde London-klubben.

– Vi har vært på en spennende reise sammen. Det startet med at vi unngikk nedrykk fra mesterskapsserien i min første sesong, før vi nådde playoff i min andre sesong da vi rykket opp til Premier League etter en uforglemmelig kveld på Wembley.

– Jeg er helt sikker på at vi kunne snudd dette etter en svak start, på samme måte vi har gjort det tidligere, men jeg respekterer klubbens avgjørelse. (©NTB)

Mest sett siste uken