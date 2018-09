Jordan Pickford om erkerivalen: - Skal ikke gjøre slike tabber

Jordan Pickford mener mange keepere i «sweeper»-rollen tabber seg for mye ut.

Den engelske førstekeeperen og Everton-spilleren, Jordan Pickford, lover fansen å ikke ta risikofylte sjanser ute på gressmatta, skriver Daily Mail.

Pickford har sagt at flere keepertabber vil skje i utover sesongen, da mange keepere i forskjellige ligaer, inkludert Premier League, forventes å spille som «sweepere» (keepere som beveger seg utenfor straffeområdet).

Men Pickford akter å ikke gjøre noe dumdristig ute på banen. Han har bestemt seg for å ikke gamble hvis han blir presset med ballen i beina, slik som Liverpools keeper, Alisson Becker, gjorde forrige helg mot Leicester (se video av tabben lenger ned i saken).

- Ikke bli for komfortabel

- Det var en stor risiko, og det hadde sett veldig bra ut hvis han hadde kommet unna med det. Men hvis ikke... Det er uansett en stil og et type spill jeg tror Liverpool ønsker å benytte seg av, sa Pickford, før han fortsatte:

- Tabber vil skje og man må jobbe for å ikke være den neste som gjør det. Jeg vil prøve å ikke sette meg selv i sånne situasjoner og dermed ikke gjøre slike tabber. Du må ikke bli for komfortabel ute på banen, hvis du plutselig er i ledelsen og begynner å oppføre deg som en nummer ti-spiller, utdypet Pickford.

Leder ligaen

Alisson har spilt samtlige minutter i Liverpool-drakta, så langt denne sesongen. På de tre første kampene holdt brasilianeren nullen. Det var tabben hans mot Leicester forrige helg som sørget for Liverpools første baklengsmål i ligaen for sesongen.

På tross av den tidligere Roma-spillerens tabbe vant Liverpool kampen 1-2 på King Power Stadium og leder Premier League, en måned inn i sesongen.

«The Reds» står oppført med tolv poeng på fire kamper og har med andre ord vunnet alle oppgjørene sine i ligaen, enn så lenge. Det må nevnes at Chelsea og Watford har gjort det samme og ligger bak Jürgen Klopps menn på målforskjell.

Everton ubeseiret

Everton på sin side har kun vunnet en av fire kamper, men har fortsatt til gode å tape en kamp i Premier League denne sesongen, da de har tre uavgjortresultater.

Det har vært mye fokus på Everton i flere av Premier League-rundene i høst. Richarlison ankom «The Toffees» fra Watford i sommer og noterte seg for tre mål på sine to første kamper for Marco Silvas mannskap. Men i den tredje runden fikk han et direkte rødt kort, da han nikket ned Bournemouth-spilleren, Adam Smith.

Den samme kampen pådro Everton-stopperen, Michael Keane, seg en stygg hodeskade, da han kræsjet i en duell med lagkameraten, Idrissa Gueye. Den engelske midtstopperen ble ført ut av banen på båre, med oksygentilførsel.

Den tidligere Manchester United-spilleren ble fraktet til et sykehus med en gang, og Evertons trener, Marco Silva, sa at det så lysere ut for Keane da han hadde ankommet sykehuset.

