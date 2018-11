Joshua King scoret da Arsenal slo Bournemouth

Joshua Kings fantastiske mål holdt ikke til å redde poeng for Bournemouth.

BOURNEMOUTH - ARSENAL: 1-2

Arsenal slo Bournemouth søndag i Premier League. Superspissen, Pierre-Emerick Aubameyang, ble matchvinner for «The Gunners» etter et flott Arsenal-spill som endte i beina på gaboneren fem meter foran mål.

Joshua King var tilbake for Bournemouth i Premier League, etter å ha vært ute i flere uker med en lei ankelskade. Nordmannen returnerte til det engelske toppnivået med å score et spektakulært mål mot Arsenal.

Kings mål kom på overtid i første omgang. Nordmannen utlignet for «The Cherries», etter at Jefferrson Lerma hadde scoret et uheldig selvmål for hjemmelaget etter 30 minutter.

Etter søndagens kamp ligger Arsenal på en 5.-plass i Premier League, med 27 poeng. Bournemouth har 20 poeng og innehar 8.-plassen på tabellen.

Med seieren over Bournemouth har Arsenal fått en luke ned til Everton, som ligger på en 6.-plass på Premier League-tabellen med 22 poeng. Manchester City leder ligaen med 35 poeng.

Skrøt av King

Ekspertene i TV 2-studio var henrykte over å se en Joshua King i storslag mot Arsenal. Erik Thorstvedt hyllet blant annet Kings aura på banen.

- Du ser det på hele utstrålingen! At han har tro på seg selv i forhold til motstanderen. Du ser hvor bra det er når folk har denne lille arrogansen mot motstanderne sine, sa Thorstvedt om nordmannens holdning på banen.

Feilaktig offside

Søndagens Premier League-kamp mellom Bournemouth og Arsenal på Vitality stadion startet forrykende. Etter sju minutter scoret unggutten David Brooks for «The Cherries» etter et nydelig samspill med Joshua King.

Til hjemmefansens fortvilelse ble målet ukorrekt avblåst for offside.

Minuttet etter fikk Lucas Torreria muligheten til å score sitt første mål for Arsenal, da han fyrte av fra cirka 20 meter og ballen dundret i treverket.

Etter at halvtimen var spilt skulle Bournemouth-spilleren, Jefferson Lerma, være så uheldig å sende ballen i eget mål, på spektakulært vis. Sead Kolasinac slo et hard innlegg fra venstrekanten, som Lerma volleyet i nærmeste hjørne.

Kong King scoret

Det så ut til at Unai Emerys menn skulle gå til pause med en ledelse i Premier League for første gang denne sesongen, men slik ville ikke Joshua King ha det.

To minutter på overtid fikk nemlig King en god ball foran seg til høyre i banen, cirka ti meter fra mål. Nordmannen svarte med å klinke ballen i lengste kryss, og dermed stod det 1-1 til pause.

- Med venstrefoten er han dødelig i avslutningsøyeblikket, sa en imponert Kasper Wikestad fra TV 2s kommentatorboks.

Skled ballen i mål

I andre omgang scoret Pierre-Emerick Aubameyang, da han fikk ballen på sølvfat fem meter foran mål.

I det 67. minutt tredde Alex Iwobi gjennom Sead Kolasinac på venstreflanke, som fant Aubameyang i feltet med et lavt og hardt innlegg. Den tidligere Borussia Dortmund-spilleren trengte bare å sli ballen i mål fra kloss hold.

Fem minutter før slutt holdt Jefferson Lerma på å score på et utrolig langskudd. Mannen som scoret kampens første mål, i form av et selvmål, klinte til fra 30 meter og sendte ballen rett i stolpen og ut.

