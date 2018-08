Joshua King scoret for Bournemouth da det ble utdelt flere røde kort

Richarlison og Adam Smith fikk direkte rødt kort lørdag.

BOURNEMOUTH - EVERTON: 2-2

Joshua King scoret sitt første mål i Premier League for Bournemouth, denne sesongen, men det holdt ikke til seier for «The Cherries». Selv om Bournemouth hadde en utrolig opphenting, da de lå under med to mål mot Everton, endte det med poengdeling mellom de to lagene lørdag.

Everton tok en 2-0-ledelse da det gjenstod 30 minutter av kampen, etter mål av Theo Walcott og Michael Keane. Da kvarteret gjenstod fikk Bournemouth straffe, som Joshua King satt enkelt ned i høyre hjørne. Nathan Aké utlignet for Bournemouth fem minutter etter King.

To røde kort

Før noen mål ble scoret, fikk Richalrison rødt kort etter 40 minutter, etter å ha «skallet ned» motstander, Adam Smith. Smith gikk ikke ned for telling, da brasilianeren bare så vidt var borte i ham. Det var dog nok til at dommer Lee Probert dro opp det røde kortet og viste ut den formsterke vingen.

BBC hadde Everton-ikonet, Leon Osman, i ekspertpanelet under kampen mellom Everton og Bournemouth og han var ikke nådig mot Richarlison, som han mente fikk som fortjent.

- Jeg mener det er et riktig rødt kort. Du så at Smith sa noe til Richarlison og at han snur seg og gjør en nikke-bevegelse mot ansiktet til Smith og dommeren så det. Richarlison har mye å lære. Han kan ikke reagere på den måten fordi noen snakker til han, sa Osman i BBC-studioet.

Etter at timen var passert fikk Adam Smith selv rødt kort, etter å ha revet ned Theo Walcott, som var på vei gjennom Bournemouth-forsvaret. Probert var raskt oppe med det røde kortet og sendte engelskmannen tidlig i dusjen.

Flest røde kort i Premier League

Everton troner statistikken for Premier League-lag med flest røde kort. Hele 91 røde kort har blitt utdelt til Everton-spillere siden Premier League ble etablert. Arsenal ligger på 2.-plass med 86 røde kort.

Phil Jagielka fikk rødt kort for «The Toffees» i den første Premier League-runden og dermed er Everton øverst på lista over lag med flest røde kort i Premier League denne sesongen også.

UTVIST: Både Adam Smith (th) og Richarlison ble utvist, da Bournemouth tok imot Everton på Vitality Stadium.

King mest målfarlig i klubben

Joshua King er ifølge Opta den spilleren, av de som var på banen, som har vært involvert i flest Bournemouth-mål. Nordmannen har vært involvert i 38 Bournemouth-mål, siden han kom til sørkystsklubben. Da er målet han scoret for de rødsvarte mot Everton med i ligningen.

Etter tre Premier League-kamper har Bournemouth til gode å tape denne sesongen. King & co ligger for øyeblikket på 2.-plass i Premier League, kun bak Manchester City på målsforskjell.

Tok ledelsen med ti mann

Everton tok ledelsen i undertall i 2.-omgangen. Theo Walcott avsluttet et kvikt angrep med et godt skudd som gikk inne nede ved stolpen til Asmir Begovic.

Like etter målet fikk også Bournemouth en mann utvist. Smith tok et skikkelig tak i trøya til Walcott, og det var nesten som å be om et rødt kort.

Michael Keane headet inn 0-2 etter 66 minutter. Begovic kunne absolutt ha stoppet den ballen før den gikk inn.

Dermed så det ut som Bournemouth skulle tape for første gang i serien denne sesongen etter seirer over Cardiff og West Ham, men sluttspurten var god og kunne med litt flaks også ha gitt et seiersmål.

