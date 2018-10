Joshua King scoret to mål da Bournemouth knuste Watford

Skaffet straffe, sørget for Watford-utvisning, og scoret to mål.

WATFORD - BOURNEMOUTH: 0-4

Joshua King ble en av de store heltene for Bournemouth, i Premier League-kampen mot Watford lørdag. Med to mål av nordmannen i første omgang (se video øverst og lenger ned i artikkelen), i tillegg til et tidlig mål av David Brooks så det svært gunstig ut for «The Cherries» etter 45 minutter.

King skaffet straffespark for Bournemouth, som førte til 0-2 for bortelaget. Målet kom etter en halvtimes spill, da Joshua King ble felt innenfor 16-meteren av Christian Kabalese. Watfordstopperen fikk dermed sitt andre gule kort for dagen og dermed måtte «The Hornets» fortsette kampen med ti mann.

King bestemte seg for å ta det påfølgende straffesparket, som han satt iskaldt nede i høyre hjørne. Rett før pause scoret nordmannen igjen, da han dukket opp på bakerste stolpe, etter et godt slått innlegg av Callum Wilson. King trengte bare å styre ballen i motsatt hjørne med et enkelt hodestøt.

Callum Wilson punkterte kampen ytterligere da han økte til 0-4 to minutter ut i andre omgang (se video nederst i saken).

Dermed ligger Bournemouth på en 5.-plass i serien etter åtte spilte kamper i Premier League. I skrivende stund er de rødkledde fra sørkysten det laget som har scoret nest mest mål i serien så langt (16 mål). Kun Manchester City (21 mål) har scoret flere enn King & co.

Mest sett siste uken