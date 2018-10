Juventus viste klasse mot Manchester United: - Det er maktdemonstrasjon

De italienske mesterne hadde få problemer med å senke de rødkledde på Old Trafford.

MANCHESTER UNITED - JUVENTUS 0-1

Juventus hadde få problemer mot Manchester United på Old Trafford, og sikret seg 1-0-seieren i den tredje gruppespillskampen i denne sesongens Champions League.

Paulo Dybala ble den store helten da han bredsidet ballen i mål i den første omgangen, og scoret kampens eneste mål. Juventus hadde uansett sjansen til å sette flere mot de rødkledde.

I den første omgangen var Juventus' dominans såpass klar at TV 2-kommentator Øyvind Alsaker var klar på at det nesten var bisart å se hjemelaget på Old Trafford.

- Dette er vanskelig å ta innover seg . Det er Manchester United hjemme på Old Trafford som blir spilt fullstendig av banen av Juventus. De gjør som de vil, det er som å se et lag som leder 5-0 på slutten av kampen, sa Alsaker fra kommentatorplass.

United forsøkte ved flere anledninger å mobilsere offensivt, men maktet ikke å spille seg forbi et tett og kompakt Juventus-forsvar. Dermed hadde de stripete fra Torino få problemer med å sikre seieren.

De tre poengene for Juventus betyr at de topper gruppe H i Champions League med full pott etter de første tre kampene av årets turnering. De tar i mot United på Allianz Stadium i kamp fire.

United, som igjen kom sent til kampen etter trafikktrøbbel på vei til Old Trafford, ligger på plassen bak Juventus med fire poeng på de første tre. Valencia, på tredjeplassen, ligger to poeng bak United.

Hylle stjernene



Etter kampen var José Mourinho interessert i å understreke hvor gode motstanderne hans hadde vært:

- De er eksperter på å være sterke og solide. Å se Bonucci og Chiellini er like nydelige som å se det kreative lengre frem på banen. De er fantastiske, fenomenale.

På spørsmål fra journalisten om han kunne tenke seg de to italienerne i sitt lag var Mourinho krystallklar:

- Jeg skulle likt å ha dem på mitt lag. Men Victor (Lindelöf) og Chris (Smalling) hadde en vanskelig, men positiv kamp mot spillere av høy kvalitet som Cristiano Ronaldo og Paulo Dybala. Jeg er fornøyd med deres prestasjon, sa Mourinho til engelsk presse etter kampen.

En som ikke var nådig mot United etter kampen var Vålerenga-trener Ronny Deila i Viasat-studioet:

- Jeg blir så skuffa og lei meg. Man føler at man blir snytt for en fest. Det er et Manchester United-lag som ligger bakpå og har 30 prosent av ballen i første omgangen. Når du er Manchester United på hjemmebane så skal du gå i strupen på motstanderen, tordnet Deila i Viasat-studioet.

- Dette er et hån for publikum som kommer for å se på Manchester United. Det er i genet til United å angripe, og det ble flaut å se på i lengden.

ØNSKET: José Mourinho var klar på at han gjerne skulle hatt både Giorgio Chiellini og Leonardo Bonucci på sitt lag.





Juve-dominans



Se Ronaldos assist til Dybala i videovinduet over

Det startet tett og jevnspilt på Old Trafford der hverken Manchester United eller Juventus klarte å skape de helt store sjansene innledningsvis i kampen.

Paulo Dybala presenterte seg med en veik heading etter et innlegg fra Juan Cuadrado etter drøye kvarteret spilt, men avslutningen fra argentineren fant ikke veien mot David de Geas mål.

Paul Pogba maktet heller ikke å finne veien til nettmaskene like etter kvarteret spilt da Juan Matas innlegg fant franskmannens pannebrask. Juve-keeper Wojciech Szczesny hadde full kontroll.

United hadde ikke full kontroll minuttet etter da Cristiano Ronaldo presenterte seg for alvor med et innlegg fra høyre. Ballen suste forbi Chris Smalling og Cuadrado, og fant Dybala inne foran mål.

Alene med keeper De Gea gjorde ikke argentineren feil da han bredsidet ballen forbi den spanske burvokteren, og sendte de italienske mesterne i føringen på Old Trafford.

AVGJØRELSEN: Paulo Dybala satte den avgjørende scoringen for Juventus.

Juventus tok ordentlig grep i kampen, og viste seg frem fra sin beste side ved å dominere banespillet. Etter 22 minutter fikk høyreback João Cancelo muligheten til å avslutte. Denne gangen fikk De Gea klasket unna ballen.

Gjestene hadde full kontroll, og gjorde nøyaktig som de ville ute på Old Trafford-gresset. Såpass dominerende var de at TV 2-kommentator Petter Myhre kun hadde ett ord som kunne beskrive styrkeforholdet:

- Det er maktdemonstrasjon her nå, etter den første halvtimen fra Juventus, sa Myhre, mens Juventus til stadighet virket truende med trekløveret Ronaldo, Dybala og Cuadrado.

United forsøkte å mobilere angrep utover i omgangen, men det ville seg ikke for de rødkledde. Den nærmeste var dog en kjenning for Old Trafford-publikummet.

I det 37. minutt stod Ronaldo i kjent positur da dommer Milorad Madzic hadde blåst for frispark. Portugiserens forsøk var godt, men De Gea fikk slått unna. Også Blaise Matuidis forsøk på returen ble avverget av keeperen.

Juventus dominerte banespillet, og United fikk ikke til noe som helst mot italienerne. Det var derfor de hvite og sorte som kunne smile bredest inn til pause.

Juventus ledet 1-0 etter de første 45 minuttene på Old Trafford mot Manchester United.

Pogba i stolpen



I den andre omgangen var det, igjen, Juventus som kom best i gang. I det 51. minutt viste dog David de Gea hvorfor mange rangerer han som verdens beste keeper.

Ronaldo fikk muligheten til å fyre fra drøyt 18 meter, men en vanvittig enhåndsredning fra spanjolen sørget for at det fortsatt kun stod 0-1 på Old Trafford.

United forsøkte å mobilere flere angrep i den andre omgangen, men midtstopperparet Giorgio Chiellini og Leonardo Bonucci gav Uniteds angripere hverken tid eller rom offensivt.

Det ville seg ikke for hverken United eller Juventus, men det var tydelig at bortelaget søkte Cristiano Ronaldo ved flere anledninger. United spilte seg mer og mer inn i kampen, men slet med å sette Juventus-forsvaret på prøve.

United var bare centimetre fra å utligne kvarteret før slutt da Pogba fikk skutt fra rundt tjue meter. Franskmannens forsøk smalt i stolpen, og i hodet på keeper Szczesny. Ballen seilet deretter vekk fra Juve-målet, til Uniteds store skuffelse.

Juventus-trener Massimiliano Allegri ante faren, og Uniteds evne til å mobilisere, og byttet innpå veteranen Andrea Barzagli med ti minutter igjen for å stoppe Uniteds angrep.

Det ville seg rett og slett ikke for United denne kvelden. Juventus virket slitne mot skutten av oppgjøret, men sikret tre viktige poeng på Old Trafford. Massimiliano Allegris menn vant 1-0 mot Manchester United.

