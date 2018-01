Kane ble historisk i sterk Tottenham-seier

Tottenhams superspiss er nå klubbens mestscorende i Premier League gjennom tidene.

TOTTENHAM - EVERTON 4-0:

Til tross for at Everton var farlig frempå i begynnelsen av kampen, hadde Tottenham full kontroll på gjestene.

Med to mål fra Harry Kane, og ett hver fra Heung-min Son og Christian Eriksen, ble det til slutt en komfortabel seier for de hvitkledde. Kanes to scoringer sørget også for at han nå er klubbens mestscorende i Premier League gjennom tidene. Spissen står nå oppført med 98 mål, ett mer enn Teddy Sheringham.

Storfornøyd Pochettino



- Det var en fantastisk forestilling, og seieren var fullt fortjent. Det var en kamp vi måtte vinne, og tre viktige poeng, sier Tottenham-manager Mauricio Pochettino til BT Sports.

- Harry Kane er en veldig talentfull spiller. Han er så profesjonell, og jeg er så glad på hans vegne. Han fortjener all ros. Han kommer til å knuse alle Premier League-rekordene på denne måten, fortsetter Tottenham-sjefen.

Selv om Kane nå er klubbens Premier League-toppscorer, har han fortsatt et godt stykke igjen for å måle seg med klubbens ligatoppscorer fra tiden før Premier League.

- Det som er bra er at Jimmy Greaves' rekord (tidenes liga-toppscorer for Tottenham gjennom tidene) er så langt unna, så han kommer ikke til å slå nye rekorder hver uke, sier Pochettino.

Son-mål

Tottenham tok tidlig grep om kampen, men slet med å spille seg til de store målsjansene. I stedet var det Everton som satte ballen i mål først. Wayne Rooney fikk stanget ballen i mål, men var offside-plassert da ballen ble sendt videre fra Cenk Tosun, og dermed ble ikke målet godkjent.

Etter en knapp halvtime kunne derimot hjemmelaget juble for scoring.

Serge Aurier serverte ballen inn foran Everton-målet. Det som så ut til å være ment som et skudd, endte i stedet som et godt innlegg til Heung-min Son, som hadde en enkel jobb med å sende Spurs i ledelsen.

Son er blant ligaens store formspillere, og er sammen med Marko Arnautovic den spilleren som har scoret flest mål siden 1. desember. Son og Arnautovic har begge scoret ni mål hver siden starten av forrige måned.

SENTRAL: Heung-min Son var involvert i det meste som skjedde offensivt hos Spurs lørdag.

Historisk Kane



Et par minutter ut i den andre omgangen var Son på farten igjen.

Son fosset fremover på venstrevingen og fulgte opp med å banke ballen inn foran Everton-målet. Harry Kane gjorde som Rooney hadde gjort i førsteomgang, og stod offside-plassert da pasningen ble slått.

I motsetning til sin spisskollega, slapp Kane unna, og målet ble godkjent.

- Det er glimrende av Son, utbrøt TV 2s kommentator, Kasper Wikestad, da han så Sons storspill i forkant av scoringen.

Etter en knapp times spill økte Kane ledelsen til 3-0. Spissen fikk satt en tå på et innlegg fra Eric Dier. Målet sørget for at Kane tok over tittelen som Tottenhams toppscorer gjennom tidene i Premier League.

Kane passerte Teddy Sheringhams 97 mål da han tuppet inn sitt Premier League-mål nummer 98.

Knappe ti minutter før slutt økte Christian Eriksen ledelsen til 4-0 etter strålende angrepsspill. Det viste seg å bli kampens siste mål i et oppgjør som til slutt endte med en svært komfortabel Tottenham-seier.

