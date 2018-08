Kane brøt «forbannelsen» da Fulham ble slått

Tottenham-stjernen scoret sitt første Premier League-mål i august.

TOTTENHAM - FULHAM 3-1:

Harry Kane brøt «forbannelsen» og scoret for første gang et Premier League-mål i august da Tottenham slo Fulham 3-1 på Wembley fredag.

Lucas Moura og Kierian Trippier scoret de øvrige målene for Spurs, mens Aleksandar Mitrovic scoret Fulhams mål.

Kane var godt fornøyd da han snakket med BBC etter kampslutt.

- Jeg synes vi spilte veldig bra og skapte mange sjanser, men all ære til Fulham. Ikke før 60 minutter begynte vi å komme inn i farlige områder, sa Kane.

- Det så ut som det skulle bli en av de dagene for meg, men sånn er livet for en spiss, sa Kane videre.

Han er ikke stresset over at klubben ikke hentet noen nye spillere i sommer.

- Vi har spilt sammen lenge nå. Treneren har sagt at han ikke kommer til å hente spillere bare for å gjøre det. Vi har fått en bra start med to seirer på to kamper, uttalte Kane.

Lucas Moura i fokus

Allerede før ti minutter var passert, hadde Lucas Moura rukket å komme til to store sjanser for Spurs, men lyktes ikke ved noen av anledningene.

Det gjorde heller ikke Tottenham-laget da de ropte på straffespark etter 14 minutter. Harry Kane gikk i bakken etter en duell med Timothy Fosu-Mensah, men dommer Anthony Taylor unnlot å blåse.

Fulham hadde også et par gode sjanser, før det endelig skulle lykkes for Moura og Spurs.

En svak klarering trillet ut på seksten meter, der brasilianeren fikk drømmetreff med venstrefoten og skrudde inn 1-0 via stolpen.

KLASSESCORING: Lucas Moura skrur inn 1-0 via stolpen.

Drømmescoring

Tidlig i den andre omgangen var Fulham nær ved å utligne, men skuddet fra Aleksandar Mitrovic fra 16 meter smelt i stolpen bak Hugo Lloris.

Minutter senere fikk Mitrovic en ny stor sjanse, og da tok han godt vare på den. En pasning mot bakerste stolpe ble slått inn igjen til serberen, som liggende headet inn 1-1.

Et drøyt kvarter før slutt kom Stefan Johansen på banen, mens Kieran Trippier sto og ventet på å ta frispark for Tottenham. Den engelske landslagsbacken tok fart og kjørte rett og slett reprise på drømmemålet mot Kroatia i VM, da han klistret ballen i hjørnet bak Fabricio.

Ikke lenge etterpå var det Harry Kane sin tur. Erik Lamela førte ballen framover forbi flere Fulham-spillere, før han slapp ballen videre til Kane. Spurs-spissen dro av en forsvarsspiller, før han rullet ballen i det lengste hjørnet.

