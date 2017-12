Kane kan miste muligheten til enda en rekord

Superspissen usikker til de neste Spurs-kampene.

Scoringsformen til Harry Kane i 2017 er uten sidestykke i engelsk toppfotball de siste 25 åra. Men sjansen til starte det nye året med ytterligere rekorder kan blir spolert for Tottenham-spissen.

Kane er nemlig usikker til bortekampen mot bunnplasserte Swansea i Wales tirsdag. Årsaken er at storscoreren er blitt syk i romjula. Det sier Spurs-manager Mauricio Pochettino til Telegraph fredag.

- Han er syk. Nå er han hjemme og føler seg ikke bra. Vi får se i morgen om han kommer seg på trening. Jeg vet ikke om han blir tilgjengelig eller ikke, bemerker Pochettino.

Den argentinske manageren, som for øvrig også er rammet av en forkjølelse, og resten av Tottenham håper selvfølgelig at storscorer Kane blir friskmeldt til Swansea-kampen 2. januar. Bare to dager seinere venter dessuten West Ham for Spurs i et London-derby på Wembley.

Rekordmann



Harry Kane scoret sitt andre hat-trick på få dager mot Southampton 2. juledag. Det gjorde ham til den mestscorende spilleren i et og samme kalenderår i Premier League-æraen.

24-åringen passerte Alan Shearer med tre scoringer, etter å ha fulgt opp en måltrippel fra oppgjøret mot Burnley med tre nye fulltreffere mot Southampton. Dersom Kane skulle klare et tredje hat-trick på rappen, blir han i tilfelle den første spilleren i ligaens historie som klarer bragden.

Den forrige spilleren som klarte noe lignende i engelsk toppfotball var Liverpools Jack Balmer. Det skjedde helt tilbake i november 1946, da Balmer nettet tre ganger på rekke og rad mot Porstmouth, Derby og Arsenal.

- Alltid vært superstjerne



Kanes målform forandrer ikke stort for situasjonen hans i klubben, skal vi tro manager Pochettino.

- Ingenting er annerledes. Jeg mener han var en superstjerne for tre år siden, for ett år siden, for seks måneder siden og for en uke siden.

- Han har alltid blitt behandlet som en superstjerne. Vi har stolt på ham siden dag én her, fordi vi kjente til potensialet. Han fortjener all mulig ros for det han har oppnådd, sier Mauricio Pochettino.

