Kanonscoringer da Tottenham og West Ham spilte uavgjort

Pedro Obiang så ut til å bli matchvinner med sin perlescoring mot Tottenham, men Heung-min Son ville det annerledes.

TOTTENHAM - WEST HAM 1-1:

West Hams Pedro Obiang bidro med en solid kandidat til årets mål i Premier League da han banket ballen i krysset fra 30 meter i Premier League-møtet med Tottenham torsdag.

Skuddet var West Hams første i kampen og lenge så det ut til at gjestene skulle rane med seg tre poeng fra Wembley.

- Jeg har ikke ord. Det er utrolig. Det er sinssykt. Keeperen har ikke en sjanse. Det er en kanonscoring, kommenterte tidligere Premier League-spiss og klubbnomade Steve Claridge på BBC.

Heung-min Son viste imidlertid at også han kan skyte fra distanse da han banket inn utligningsmålet og fastsatte sluttresultatet til 1-1.

Snytt for tre straffer?

Tidligere Tottenham-keeper Erik Thorstvedt mener Spurs ble snytt for tre straffespark i torsdagens kamp.

To ganger ble Dele Alli tatt innenfor sekstenmeteren, mens Harry Kane ble lagt i bakken en gang. Mike Dean unnlot imidlertid å peke på straffemerket i samtlige situasjoner.

Gutta i studio har rett. Spurs skulle hatt tre straffer. Og West Ham skulle hatt frispark før 1-1.

Mike Dean på jobb. Dømming er ikke lett, men nøkkelsituasjoner vurderes feil. Kveld etter kveld. — morten langli (@skolemorten) January 4, 2018

STRAFFE: Her blir Dele Alli sparket på baksiden av leggen i det han skal ta ned ballen inne i sekstenmeteren. - Straffe, mener Erik Thorstvedt om situasjonen, som kunne minne litt om den Eden Hazard fikk straffe for mot Arsenal onsdag.

Tam førsteomgang

I en realativt sjansefattig førsteomgang, hvor West Ham forsvarte seg godt og var lite villig til å ta store sjanser, var Christian Eriksen nærmest scoring for vertene.

Dansken prøvde skuddfoten like før pause, ballen gikk via en West Ham-forsvarer før keeper Adrian fikk bokset ballen over.

Tidlig i kampen var Harry Kane farlig frampå, men superspissens avslutning ble reddet av Delan Rice etter at Heung-min Son slo inn fra kanten.

Også Davinson Sanchez fikk en brukbar sjanse da keeper Adrian tok feil av hodet til Cheikhou Kouyate og ballen. Ballen havnet rett foran colombianeren, men skuddet ble blokkert før det fant nettmaskene.

KAOS: Davinson Sanchez fikk en brukbar sjanse da Adrian fanget hodet til Cheikhou Kouyate i stedet for ballen.

Spurs presset på

Et kvarter ut i andre omgang begynte hjemmelaget å intensivere presset mot gjestenes forsvarsmur.

Først prøvde Eriksen seg på en volley, som ble blokkert, før Ben Davies la ballen inn til Dele Alli, som headet utenfor.

Midtveis i andre omgang fikk Harry Kane en stor sjanse til å sende Spurs i ledelsen. Tottenham-spissen fintet først vekk Winston Reid og så ut til å kunne sette ballen i mål, men så kom Pablo Zabaleta skliende og blokkerte skuddet.

I stedet, fullstendig mot spillets gang, var det West Ham som tok ledelsen 20 minutter før slutt. Pedro Obiang ladet kanonen fra 30 meter og banket ballen opp i krysset bak Hugo Lloris.

Skuddet var West Hams første i kampen.

Seks minutter før full tid var det Sons tur til å vise fram skuddfoten. Koreaneren fikk ballen fra Erik Lamela og banket ballen opp i hjørnet bak Adrian til 1-1.

Mest sett siste uken