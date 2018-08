Kepa Arrizabalaga blir tidenes dyreste keeper - på vei til Chelsea

Spanjolen knuser Alissons overgangsrekord.

Saken oppdateres.

Den spanske målvakten Kepa Arrizabalaga skal ha fått aktivert utkjøpsklausulen i kontrakten, Det opplyser klubbens offisielle hjemmesider onsdag formiddag.

Onsdag formiddag opplyste Athletic Club at Kepa hadde aktivert utkjøpsklausulen i sin kontrakt på 80 millioner euro, eller 763 millioner kroner. Det betyr, i teorien, at Kepa nå kan signere for hvilken som helst klubb i verden.

Det er uansett ventet at 23-åringen kommer til å signere for Chelsea, som har vært koblet sterkt med baskeren i både spansk og engelsk presse det siste døgnet.

Overgangen vil uansett knuse Liverpools verdensrekord fra tidligere denne sommeren da de hentet Alisson for 62.5 millioner euro (pluss bonuser) fra Roma tidligere denne sommeren. Kepa blir dermed tidenes dyreste keeper.

Kepa Arrizabalaga var del av den spanske landslagstroppen i VM i Russland denne sommeren, men så alle kampene fra benken da United-keeper David de Gea voktet buret for Spania.

Forrige sesong spilte Kepa 30 kamper i La Liga for Athletic Bilbao, og var en av klubbens viktigste spillere til tross for sin unge alder. Han holdt nullen syv ganger og gjorde 96 redninger - det syvende meste i den spanske toppdivisjonen.

I løpet av to sesonger i klubben ble det 53 kamper i La Liga for den talentfulle målvakten.

Spanjolen står for øyeblikket med én kamp for landslaget, og har spilt 22 landskamper for U21-landslaget til Spania.

Den 186 centimeter høye målvakten var i januar svært nære en overgang til Real Madrid, men Athletic valgte heller å forhøye utkjøpsklausulen til hele 80 millioner euro.

