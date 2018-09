Klopp: - Skaden på Van Dijk er ikke alvorlig

Pådro seg skade i ribbeina mot Southampton.

Virgil van Dijk måtte byttes ut etter å ha pådratt seg det som så ut som en skade i ribbeina da Liverpool møtte nederlenderens tidligere klubb, Southampton, i Premier League sist helg.

27-åringen, som ble tidenes dyreste forsvarsspiller da han forlot Southampton til fordel for Liverpool, har vært en vital brikke i Jürgen Klopps mannskap. Liverpool har ikke avgitt et eneste poeng i Premier League så langt.

Dermed er det gledelig både for tyskeren og Liverpool-supporterne at ribbeinsproblemene til Van Dijk ikke ser ut til å være av det alvorlige slaget:

- Han (Van Dijk) har det mye bedre. Det er fortsatt litt vondt, men ikke noe mer enn det. Å ha det vondt er ikke spesielt gøy, så vi må se hvordan han håndterer det, sa Jürgen Klopp på pressekonfereansen før Liverpools møte med Chelsea i ligacupen.

- Det er allerede bedre. Det vi tenkte etter kampen var at dette ikke var seriøst, men det er heller ikke slik at det ikke er noe problem. Dette må sette seg litt. Jeg har ikke snakket med ham i dag, så vi får se hvordan det er når han kommer, og så får vi ta en avgjørelse, sa Klopp rundt hvorvidt nederlenderen spiller mot Chelsea.

Van Dijk ble, som nevnt, den dyreste forsvarsspilleren gjennom tidene da Liverpool la hele 75 millioner pund på bordet for å sikre stopperen fra Southampton.

Med Van Dijk på laget har Liverpool imponert stort. I fjor tok klubben seg hele veien til finalen i Champions League, der Real Madrid ble et nummer for store. De endte også på tredjeplass i Premier League, bak Manchester City og Manchester United.

Det er mye som tyder på at Liverpool har mye å glede seg til denne sesongen, for etter de fem første seriekampene står de med fem strake seire. Van Dijk har spilt samtlige kamper for de helrøde fra Merseyside.

Midtstopperen er også kaptein for det nederlandske landslaget, og står med 21 kamper for de oransje.

