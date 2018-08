Klopp avslører bisarr treningsmetode for å gjøre Alisson tøffere

Liverpool skal sørge for at brasilianeren blir vant til Premier League-tilværelsen.

Liverpool-manager Jürgen Klopp avslører at Alisson Becker til tider trener som en rugby-spiller på treningsfeltet. Etter at Alisson ankom «The Reds» har trenerne funnet frem rugby-utstyret, som de bruker til å dytte sisteskansen med når de trener på innlegg i feltet.

Den brasilianske førstekeeperen må nemlig «tøffes opp», ifølge Klopp.

Den tyske manageren mener at området fra målet og ut til straffemerket ikke er en sikkerhetssone for keepere, noe det er i andre ligaer.

- 22 spillere i boksen

- Snarere tvert imot. Det er som en rugby-sone, forklarer Klopp til The Mirror.

- Vi trener på disse situasjonene på trening der vi tar dødballer, og boksen er full med 22 spillere. Det er kanskje litt mye, men i alle fall 15 spillere, forteller Klopp, som også bedyrer at trener-teamet bruker et type rugby-utstyr som kalles «crash pads», for å gjøre keeperne tøffere.

Klopp sier videre at de gjorde det samme med Loris Karius, da han kom til klubben.

- Vi trener keeperne så ofte på denne måten at de blir vant til det, fortsetter Klopp.

Betviler ikke Alissons dyktighet

Alisson ble hentet til Liverpool fra Roma i sommer, for svimlende 67 millioner pund. Klopp forsikrer at de vet hvor god Alisson er og at de ikke trenger å forandre noe særlig på måten han spiller, det er kun snakk om å tøffe opp den nyervervede keeperen.

- Vi hentet han til klubben fordi han allerede er fryktelig god. Det er derfor han er her, sier Klopp.

Mandag møter Liverpool Crystal Palace i Premier League, på Selhurst Park. Palace har et lag som er 184 centimeter høye i gjennomsnitt, noe som er tredje høyest i ligaen. Dermed kan det fort oppstå mye rabalder inne i feltet, mot Benteke & co.

Liverpool vant sin første Premier League-kamp 4-0, mot West Ham. Alisson har med andre ord ikke sluppet inn et mål i Premier League, ennå.

