Klopp ble stilt til veggs om Pogba-uttalelse: - Uansett hva slags tull du sier, så husker alle det

Måtte forsvare utsagnet fra 2016 etter egen kjøpsfest.

De siste seks månedene har Liverpool knust overgangsrekord etter overgangsrekord. Først ved å gjøre Virgil van Dijk til tidenes dyreste forsvarsspiller i januar, og tidligere denne uken ved å gjøre Alisson til tidenes dyreste keeper.

Det står stikk i strid med en uttalelse Jürgen Klopp kom med i 2016. Da hadde nemlig Manchester United nylig gjort Paul Pogba til tidenes dyreste fotballspiller, etter å ha betalt Juventus 89 millioner pund.

- Dersom du kan bruke 100 millioner pund på en spiller, og han skader seg så går det hele gjennom pipa. Jeg vil gjøre det forskjellig, selv hvis jeg kunne ha brukt den type penger, så hadde jeg ville gjøre det forskjellig, sa Klopp den gang, ifølge The Telegraph.

- Jeg vil ha en spesiell lagånd. Jeg ser ikke på det som nødvendig, men jeg vil ha det. Du kan ikke kaste utpå de 11 beste spillerne og forvente at de skal vinne. Den dagen det er fotballen, så har ikke jeg jobb lenger, fortsatt tyskeren i 2016.

Les mer: Søndagens Premier League-rykter

- Sinnssyk sum

Under en presseseanse ble Klopp introdusert på ny for sine kommentarer rundt Paul Pogbas overgang, og de store overgangssummene.

- Det er det som er problemet i dag.Uansett hva slags tull du sier, så husker alle det. Jeg kunne forestilt meg at ting skulle endre seg slik for to og et halvt år siden. 100 millioner pund var en sinnssyk sum. Siden har verden endret seg fullstendig, sa Klopp til The Telegraph.

Liverpool har nemlig betalt 75 millioner pund for nederlandske Van Dijk, før de siden også har betalt omlag 66 millioner pund for Alisson. I begge tilfeller knuser de de tidligere verdensrekordene for en forsvarsspiller og en keeper.

KRITIKK: Jürgen Klopp kritiserte i sin tid Manchester Uniteds kjøp av Paul Pogba.

Det er uansett et godt stykke opp til den dyreste overgangen noensinne. Den står nemlig PSG for da de hentet Neymar fra Barcelona for 222 millioner euro sist sommer.

Hverken Van Dijk eller Alisson er inne på listen over de ti dyreste overgangene noensinne. Faktisk er ikke Alisson den dyreste overgangen denne sommeren heller. Den tittelen tilhører nemlig Cristiano Ronaldo, som kostet nesten 100 millioner pund da han gikk fra Real Madrid til Juventus tidligere denne sommeren.

Les mer: Hålands fysiske eksplosjon: - Jeg gikk opp 20 kilo

Omverdenen

Klopp begrunner endringen i sin filosofi med at han ønsker å utvikle klubben i takt med endringene innen fotballen.

- Mitt ansvar er å gjøre denne klubben så suksessfull som overhode mulig. Det handler ikke om at jeg skal presse igjennom mine tanker om å ikke kjøpe eller bruke store summer, for så å se Liverpool ikke være suksessfulle. Det fungerer ikke, sa Klopp.

Han forklarer at hans tropp allerede er solid, og at dersom han ønsker å forbedre den, så må han være villig til å bruke store penger. Det har Liverpool vist på overgangsmarkedet denne sommeren.

Klopp passet også på å omtale sitt sitat om Pogba og United.

- Vi bryr oss ikke om hva omverdenen tenker, slik som Manchester United ikke bryr seg om hva jeg sa. Det er en mening jeg hadde da. Endret jeg mening? Ja, det gjorde jeg, det er sant. Men det er bedre å endre sin mening enn å aldri ha hatt en mening i det hele tatt, sa Klopp.

Denne sommeren har Liverpool, i tillegg til Alisson og Van Dijk, hentet inn Fabinho fra Monaco og Xherdan Shaqiri fra Stoke. Midtbanespilleren Naby Keita har også ankommet fra RB Leipzig, selv om den overgangen var ferdigstilt sist sommer.

Mest sett siste uken