Klopp kaller Kane-bekymring for tullprat

– Bare tull, sier Liverpool-manager Jürgen Klopp om de som mener at Tottenham-spissen Harry Kane trenger en mental pause fra fotballen.

Sky Sport-ekspert Gary Neville var blant dem som mente at Kane ikke burde ha spilt landskampen mot Sveits sist tirsdag.

Uansett får Kane en viktig rolle når Tottenham tar imot Liverpool på Wembley i lørdagens storkamp.

Tottenham er svekket i fraværet av kaptein og keeper Hugo Lloris og eminente Dele Alli. Begge er skadd, og det gjør ikke Kane mindre betydningsfull for Tottenham. Det kan fort bli økt ansvar av slikt.

I likhet med Tottenhams manager Maurice Pochettino mener Jürgen Klopp at det er liten grunn til å bekymre seg over at Kane har virket sliten i perioden etter at han ble toppscorer i VM i Russland i sommer.

Klopp avviser at dette er et perfekt tidspunkt å møte Kane og Tottenham på.

– Vi vet alle at det ble liten tid til hvile etter VM. Ikke minst gjelder det England som kom langt i mesterskapet. Harry spilte fra kamp én, og det betyr kanskje to uker ferie. Det er ingenting, sa Klopp under fredagens pressekonferanse.

Dedikert

Klopp poengterte at Kane er en fysisk spiller som gjerne bruker kroppen sin.

– Alle trenger hvile, og selv om det ikke er lett å finne plass til hvile, så er jeg sikker på at Kane kommer i form igjen. Kanskje allerede til helgen. Han er så dedikert, sa Klopp.

– Det er ikke det at han ikke er i form. Det er bare det at han ikke vært på sitt beste nivå som spiss.

Klopp tror heller ikke at de møter et redusert Tottenham selv om profilerte spillere er ute med skade.

– Når du ser på troppen deres så forstår du at skadde spillere kan erstattes. Vi møter et sterkt lag, og det er ikke et såret lag og et perfekt tidspunkt å møte dem på, sa Klopp.

Liverpool kan sende en advarende pekefinger til rivalene når de returnerer til Wembley og bortekamp mot Tottenham lørdag.

Seriøs tittelutfordrer

Serielederen har ennå ikke avgitt et eneste poeng og har kun sluppet inn et tabbemål av Allison hittil i sesongen, men i Tottenham møter de for første gang en klubb blant de såkalte «seks store».

Til tross for at det er blitt fire seirer, har ikke Liverpool glitret med scoring etter scoring slik de gjorde mot slutten av forrige sesong.

Etter 4-0 over West Ham i serieåpningen, er det blitt knappe seirer etter middels overbevisende kamper mot Crystal Palace, Brighton og Leicester.

Forsvarsspillet har derimot vært mer stabilt enn på lenge. Bortsett fra Allisons forsøk på å drible seg ut av trøbbel mot Leicester, har midtstopperne Joe Gomez og Virgil van Dijk gjort sine saker bra sammen med backene Andrew Robertson og Trent Alexander-Arnold.

Det har ikke vært hverdagskost i Liverpool i de siste sesongene. Klubben er regnet som en seriøs utfordrer til å vinne seriemesterskapet, og det har de ikke vunnet siden 1990.

Med seier vil Tottenham klatre opp på siden av Liverpool, bare timer før topplagene Chelsea, Watford og Manchester City skal i aksjon senere lørdag.

Watford er Premier Leagues store overraskelse så langt. I likhet med Liverpool, Chelsea og Manchester City har de ennå ikke avgitt poeng.

(©NTB)

