Klopp-sitatet har fått mange til å reagere. Liverpool-sjefen måtte svare for seg

Liverpool har vært ivrig på overgangsfronten.

TABELLTIPSET: 2.-PLASS - LIVERPOOL



- Andre klubber kan bruke mye penger og sikre seg toppspillere. Jeg ønsker å gjøre det annerledes. Jeg ville gjort det annerledes, selv om jeg kunne brukt like mye penger som de andre, sa Jürgen Klopp i 2016.

Uttalelsen kom rett i etterkant av at Manchester United hadde hentet Paul Pogba fra Juventus for rundt 89 millioner pund det året.

En hykler?

Utspillet har Liverpool-manageren trolig angret på i sommer. Gang på gang har Klopps ord blitt dratt fram igjen i media, av både eksperter, journalister og andre trenere - alle har hatt en mening om dette.

De røde fra Merseyside har nemlig vært svært aktive på overgangsmarkedet den siste tiden. I desember 2017 gjorde de Virgil van Dijk til verdens dyreste midtstopper da Southampton fikk 75 millioner pund i bytte med nederlenderen og i sommervinduet har klubben hentet folk som Fabinho og keeperen Alisson Becker, for store penger.

I tillegg har Naby Keita kommet inn for en betraktelig sum penger, og selv om den overgangen ble sluttført allerede sommeren 2017, er han nok en kostbar nyervervelse. Totalt har denne trioen kostet rundt 160 millioner pund, ifølge tall den velinformerte joe.co.uk-journalisten Melissa Reddy gjengir - og tilsvarer en pris på rundt 1,7 milliarder norske kroner. Slenger vi på van Dijk-overgangen, kommer vi opp i 235 millioner pund.

Da snakker vi en total på rundt 2,5 milliarder norske kroner. På toppen av dette kommer den relativt rimelige signeringen av Xherdan Shaqiri.

Det er her det nevnte sitatet fra Klopp kommer inn i bildet. Etter at Liverpool gjorde Alisson Becker til tidenes dyreste keeper i juli (en rekord som senere ble slått da Chelsea hentet Kepa fra Athletic Bilbao i august), ble nemlig tyskerens betraktning fra 2016 hurtig gravd fram igjen.

Det fikk raskt fart i sosiale medier og det ble sak i de engelske avisene. Mange hevdet at dette gjorde Klopp til en hykler. Liverpool-sjefen ble nærmest latterliggjort av mange og vitsene satt temmelig løst.

- Bortskjemt skolejente

Selv Manchester United-manager José Mourinho kastet seg på.

- Jeg er glad på Liverpools vegne. Dette viser at folk kan endre mening og det gir meg et smil om munnen. Det er morsomt, men det er greit, sa han.

- Klopp har snakket om overgangsmarkedet veldig konkret. Hvis jeg var en av dere (journalister), ville jeg spurt ham om de kommentarene han kom med for en tid tilbake. Da Klopp kom til Liverpool følte han det på den måten, han stolte på laget og sin egen evne som trener. Nå har han innsett at det ikke er nok for å vinne store titler, sa portugiseren.

På en pressekonferanse noen uker senere kom det ny kritikk.

HAR SLENGT MED LEPPA: Manchester United-manager José Mourinho.

- Klubbene vi konkurrerer med er veldig sterke, og har allerede fantastiske lag. Eller de investerer tungt slik Liverpool gjør, som kjøper alt og alle, sa han etter et tap for tyske Bayern i sesongoppkjøringen.

SpaltistStuart Brennan i Manchester Evening News grep også pennen fatt i denne saken og kalte Klopp for en hykler. Han påpekte at Liverpool-manageren tidligere også har kritisert pengebruken til Manchester City.

- Hans fantastiske hykleri har blitt avslørt. Klopp sier bare at han har endret mening, og at han ikke bryr seg om hva resten av verden mener. Han oppfører seg som en bortskjemt skolejente, skrev han.

Klopps svar til Mourinho

På grunn av oppstyret rundt sitatet, ble Klopp selv nødt til å svare for seg under en pressekonferanse før møtet med Borussia Dortmund i juli.

- Problemet med å åpne munnen nå for tiden, er at uansett hva for noe tull du sier, så husker alle at du sa det, spøkte Klopp om uttalelsen.

- Uansett hva folk sier, som tar opp dette gang på gang, så har jeg hatt verre dager i livet og verre ting har skjedd meg. Vi har fått inn spillerne vi ønsker og det lever jeg helt fint med, sa Klopp om saken ifølge BBC.

Klopp påpekte at fotballverden har endret seg mye siden han uttalte seg i 2016, og at overgangssummene har skutt i været siden den gang.

- Jeg kommer til å gjøre alt jeg kan for å gjøre Liverpool til en suksessfull klubb. Jeg kunne ikke i min villeste fantasi ha forestilt meg at ting skulle endres så mye etter at jeg sa de ordene. For to år siden var 100 millioner pund en helt vill sum. Siden den gang har alt endret seg, sa Klopp.

Til Mourinhos kommentarer har Klopp følgende å si:

- Et av mine største mål i livet er å få José Mourinho til å smile. Det skjer ikke så ofte. Jeg har ikke noe imot det Mourinho sier. Det er en fri verden og folk kan si hva de vil. Jeg er fornøyd med våre signeringer.

Behov for endringer



Den velinformerte journalisten Melissa Reddy, som skriver for nettstedet joe.co.uk, har forsøkt åsette Liverpools pengebruk litt mer i perspektiv.

Hun gjør blant annet et poeng ut av hvordan Liverpools tropp så ut da Klopp overtok klubben høsten 2015 og hvilke spillere han hadde til sin disposisjon på benken under den første kampen mot Tottenham.

På benken den gang satt: Adam Bogdan, Kolo Toure, Connor Randall, Joe Allen, Jordon Ibe, Jerome Sinclair og Joao Teixeira. Alle disse er nå borte fra klubben og troppen har helt klart blitt styrket med nye fjes.

Samtidig er også fire av dem som startet den samme kampen borte fra klubben - Martin Skrtel, Lucas Leiva, Philippe Coutinho og Emre Can. Andre av de som startet, har nå langt mindre sentrale roller i laget.

KLOPPS FØRSTE KAMP: Liverpool-troppen har endret seg mye siden Jürgen Klopp ledet laget for første gang, borte mot Tottenham.

Med andre ord, da Klopp sa ja til å bli manager i Liverpool, overtok han en tropp som manglet mye, mangler tyskeren har jobbet aktivt med fylle.

Siden Klopp overtok har Liverpool brukt ti millioner pund, eller mer, på ti spillere: Sadio Mané, Gigi Wijnaldum, Mohamed Salah, Andy Robertson (8 mill. pund, men kan stige med bonuser), Alex Oxlade-Chamberlain, Virgil van Dijk, Naby Keita, Fabinho, Alisson og Xherdan Shaqiri.

Seks av disse har kostet klubben mer enn 35 millioner pund, det som var overgangsrekord i klubben da Klopp overtok. Den rekorden ble satt da de røde hentet Andy Carroll fra Newcastle på vintervinduets siste dag i 2011.

Før den kommende sesongen har Klopps ervervelser bidratt med totalt 92 mål for klubben, samtidig som van Dijk raskt har etablert seg som en forsvarssjef og Robertson har løst et langvarig venstrebackproblem.

Av spillerne som har kommet til klubben under tyskerens ledelse, finner vi egentlig kun én mann som kan stemples som en flopp. Keeperen Loris Karius ble hentet fra Mainz 05 for 5,1 millioner pund sommeren 2016, men klarte aldri helt å ta nivået for Liverpool. Det hele kulminerte med to store tabber i Champions League-finalen mot Real Madrid i mai.

- Ikke lenger en vits



Mange vil nok også hevde at stopperen Joel Matip ikke har slått til som ventet, men kameruneren har slitt mye med skade. Han ble også hentet inn gratis, da hans kontrakt med tyske Schalke 04 gikk ut i 2016.

- Liverpool har ikke kjøpt spillere av jålete årsaker, de har vært kyniske og sett på hva de trenger, framfor navnet til spilleren. De kjøper ikke spillere i panikk. De viser også fleksibilitet innenfor de rammene som er satt opp, og går raskt videre om det ikke lenger er behov for de kvalitetene spilleren representerer, skriver Reddy i sin artikkel, og skryter av det solide samarbeidet mellom sportsdirektør Michael Edwards, manager Klopp og eierens streke mann i klubben, Mike Gordon.

FÅR SKRYT: Liverpools sportsdirektør, Michael Edwards, hevdes å være hjernen bak mye av spillerlogistikken i klubben.

Journalisten trekker blant annet fram hvordan Liverpools interesse for midtbanemannen Mahmoud Dahoud (da i Borussia Mönchengladbach) raskt kjølnet, da den nevnte trioen kom fram til at de heller trengte en spiller med mer dynamiske kvaliteter - valget falt på Naby Keita.

- Liverpool har endret taktikk på en smart måte, men det har tatt tid for ting å falle på plass, slik at de har forvandlet seg fra en å være en vits i manges øyne, til å operere på en smart måte i markedet, skriver Reddy.

- Min egen måte



Et siste poeng er at Liverpool også har gjort kloke avtaler når de gjelder spillere som har fotlatt klubben. Philippe Coutinho ble solgt til Barcelona i en avtale som potensielt kan bli verdt 142 millioner pund.

Hele seks av Liverpools 15 mest innbringende salg gjennom alle tider, har blitt gjort under Klopps tid i klubben (Coutinho, Christian Benteke, Mamadou Sakho, Jordon Ibe, Joe Allen og Danny Ward).

- Jeg vet egentlig ikke hvor mye penger vi kan bruke. Det er ingen som har sagt til meg: «Nei, du kan ikke gjøre det». Hvis jeg skal bruke penger, så er det fordi jeg ønsker å bygge et lag, et virkelig godt lag. Barcelona klarte det. Du kan vinne titler, men du vil helst gjøre det på din egen måte, sa Klopp også i 2016, i det samme intervjuet der sitatet mange har hengt seg opp i denne sommeren er hentet fra.

Analyse av Liverpool:

Overgangsakitivet:



INN:

Alisson (Roma)

Fabinho (Monaco)

Naby Keita (RB Leipzig)

Isaac Christie-Davies (Chelsea)

Xherdan Shaqiri (Stoke)

UT:

Adam Bogdan (Hibs, lån)

Yan Dhanda (Swansea)

Ovie Ejaria (Rangers, lån)

Jon Flanagan (Rangers)

Emre Can (Juventus)

Toni Gomes (Arouca)

Paulo Alves (Wolves)

Mich'el Parker (fristilt)

Jordan Williams (Rochdale)

Anthony Glennon (Burnley)

Jordan Hunter (Sunderland)

Harvey Whyte (fristilt)

Harry Wilson (Derby, lån)

Danny Ward (Leicester)

Andy Firth (Barrow AFC)

Ryan Kent (Rangers, lån)

Taiwo Awoniyi (Gent, lån)

Shamal George (Tranmere, lån)

Allan (Eintracht Frankfurt, lån)

Ben Woorburn (Sheffield United, lån)

Herbie Kane (Doncaster, lån)

Danny Ings (Southampton, lån)

Keepere:

Liverpool gjorde brasilianske Alisson Becker (25) til tidenes dyreste keeper i sommer, en rekord som senere ble kuppet av Chelsea, og det er dermed liten tvil om at 25-åringen vil bli et klart førstevalg mellom stengene den kommende sesongen. Det er godt nytt for de røde fra Merseyside. Etter flere år med tvilsomme prestasjoner fra keeperne, har Liverpool nå sikret seg en meget habil burvokter. Alisson storspilte for Roma sist sesong og viste at han er én av verdens ypperste keepere når det kommer til det å bruke beina, noe som gjør at han trolig vil passe meget godt inn i, og styrke, måten manager Jürgen Klopp ønsker å spille på. Brasilianeren er videre en storvokst lederskikkelse bak der og han har også vist seg som en god skuddstopper. Feltarbeidet har muligens vært en liten svakhet, men i en alder av 25 år, er det naturlig å anta at Alisson bare kommer til å bli bedre og bedre i keeperspillet.

Bak nykommeren finner vi Loris Karius (25) og Simon Mignolet (30). I skrivende stund er begge fortsatt i klubben, men minst én av dem kan komme til å bli solgt, og det hersker noe usikkerhet rundt hvem som blir andrekeeper. Karius avsluttet forrige sesong med å gjøre to svære tabber i Champions League-finalen og det ser ut til å ha preget tyskeren inn mot den nye sesongen. I oppkjøringen har han hatt flere svake involveringer. Det at han likevel har fått spille en del i treningskampene, kan tyde på at Klopp ønsker å beholde landsmannen som et andrevalg. Dette forsterkes ytterligere av at Liverpool Echo i sommer meldte at Mignolet trolig kommer til å bli solgt. Belgieren mistet keeperplassen til nettopp Karius sist sesong og ser nå ut til å være ute i kulden hos den røde klubben. Bege var fortsatt i klubben da det engelske overgangsvinduet stengte torsdag kveld, men det er fortsatt muligheter for å selge spillere ut av landet. Uansett hvem av de to som blir andrekeeper, så er det likevel liten tvil om at de vil spille andrefiolin bak storkjøpet Alisson Becker.

Liverpool solgte for øvrig keeperen Danny Ward (25) til Leicester i sommer. Bak Karius og Mignolet er det dermed polske Kamil Grabara (19) som er nærmest førstelaget, ved eventuelle skader og suspensjoner.

Les også: Kepa Arrizabalaga blir tidenes dyreste keeper - er klar for Chelsea

Forsvar:

På samme måte som Liverpool gjorde Alisson til verdens dyreste keeper (nå nest dyreste), har de også verdens dyreste midtstopper i nederlandske Virgil van Dijk (27) og dette blir hans første hele sesong i klubben. Van Dijk kom inn i januar sist sesong og viste seg raskt som en sårt trengt lederskikkelse bak hos Liverpool. Den kommende sesongen er det ventet at den tidligere Southampton-spilleren skal bli enda mer sentral og ta en enda tydeligere lederrolle. Van Dijk har alt som skal til for å være en klassestopper, med sin fart, fysikk, duellkraft, posisjonering og lederegenskaper bak der.

Et større spørsmål er hvem som skal spille sammen med nederlenderen, men med bakgrunn i det som skjedde sist sesong, samt i sommerens fotball-VM, tyder mye på at det er utskjelte Dejan Lovren (29) som tar den plassen. Kroaten kan være en smule overtent, ukonsentrert og uvøren i stopperspillet til tider, men var god på Liverpools vei mot Champions League-finalen sist sesong og han imponerte også for Kroatia under VM, der nasjonen tok en overraskende andreplass. Joel Matip (26) har også kvaliteter til å gjøre en god jobb på stopperplass, men den høyreiste mannen fra Kamerun har slitt en del med skader den siste tiden. Matip gir uansett fin bredde i midtforsvaret og har nok alle muligheter til å spille seg inn på laget, om Lovren skulle gå tilbake til gamle synder. Den type konkurranse er nok sunt. Joe Gomez (21) er også spådd å ta en plass i midtforsvaret med tiden, men han kan også spille på både venstre og høyre back. Ragnar Klavan (32) er også en mann som gjør en hederlig jobb, de gangene det er behov for estlenderens tjenester. Optimalt sett burde Liverpool kanskje gjort et forsøk på å knytte til seg enda en midtstopper av høy kvalitet i sommer, men fortsetter Lovren den gode trenden, og får Matip bukt med skadene, ser det likevel solid ut. Flere skader inn mot ligastarten har imidlertid skapt noe ekstra hodebry for manager Klopp i innledningen av sesongen.

LIVERPOOLS FORSVARSSJEF: Virgil van Dijk.

På høyreback knyttes det store forventinger til Trent Alexander-Arnold (19). Unggutten fikk sitt store gjennombrudd på A-laget sist sesong og fikk rikelig med spilletid, siden både Nathaniel Clyne (27) og Gomez hadde skadeproblemer. Innsatsen ble blant annet belønnet med en plass i Englands VM-tropp. Den kommende sesongen kan Alexander-Arnold fort bli et førstevalg og fansen håper selvsagt at gutten tar nye steg. Nevnte Clyne var lenge selvskreven på høyrebacken til Liverpool, men et langt skadeavbrekk gjorde at det ble stilt spørsmålstegn ved 27-åringen. Det gikk en stund rykter om at han kunne være på vei bort fra klubben, men ser nå ut til å bli. Clyne skal ha inmponert manager Klopp såpass i oppkjøringen at han på ny skal være en seriøs utfordrer om plassen. Gomez blir en annen konkurrent til Alexander-Arnold om en plass på høyrebacken. Gomez er også regnet som en meget lovende spiller, og gjorde en del gode kamper sist sesong, men viste også klare svakheter i posisjonsspillet. Det er med andre ord mye potensial på høyrebacken til Liverpool, men om Alexander-Arnold ikke fortsetter den fine framgangen, og Clyne fortsatt er et stykke unna der han var på sitt beste, kan høyresiden fort bli et aldri så svakt ledd. På venstresiden har skotten Andrew Robertson (24) gjort plassen til sin egen og han var en av de store overraskelsene i Liverpool-laget sist sesong, etter at han kom inn for en skadet Alberto Moreno (26) i desember. Robertson har fortsatt muligheter til å ta ytterligere steg og per nå ser det ut til at han har løst problemene i en posisjon som har gitt Liverpool hodebry i en årrekke. Med gode bidrag både offensivt og defensivt er skotten i ferd med å bli en svært solid back. Den raske, men ikke fullt så taktisk kloke spanjolen Alberto Moreno, gir Liverpool bredde på denne plassen. Anvendelige Klavan kan også spille på venstreback. Midtbane:

To nye spillere har blitt hentet inn for å styrke Liverpools midtbane i sommer. Den defensive og balltrygge Fabinho (24) fra Monaco, og den mer offensive og dynamiske Naby Keita (23) fra RB Leipzig er begge på plass. Disse signeringene gjør at Liverpools midtbane ser sterkere ut enn på svært lenge. Fabinho har lenge vært en ettertraktet mann på grunn av sine gode prestasjoner for Monaco, mens Keita lenge har blitt pekt ut som en spiller som passer Jürgen Klopps stil perfekt. I sommerens oppkjøring har Keita allerede vist at dette kan vise seg å stemme. De to nykommerne vil trolig gi de røde en ny dimensjon både offensivt og defensivt på midtbanen, og gjøre savnet av Emre Can (24), som dro til Juventus, minimalt. Både Fabinho og Keita kommer nok til å bli mye involvert.

SPENNENDE NYKOMMER: Liverpools Naby Keita.

Kaptein Jordan Henderson (28), veteranen James Milner (32), løpsmaskinen Georginio Wijnaldum (27) og luringen Adam Lallana (30) gir Liverpool bredde, og muligheten til å stille med en rekke ulike kombinasjoner i sin midtbanetreer. Henderson kan spille både mer defensivt og i en indreløperrolle, og er på sitt beste en viktig mann for Liverpool med sin tilstedeværelse. Milner har fortsatt både løpskraft og øye for det kreative, selv om han er litt oppe i årene, mens Wijnaldum kan løpe en motstander i senk og håndterer den intense Klopp-fotballen utmerket. Lallana mistet mye av forrige sesong på grunn av skade, men engelskmannen har et klokt fotballhode og kan være en kreativ kraft mot lag som legger seg dypt i banen. Selv om Klopp har mange alternativer på midtbanen nå, har noen etterlyst en mer tydelig erstatter for Philippe Coutinho (26), som ble solgt til Barcelona i vinter. Det så ut som Lyons Nabil Fekir (25) kunne bli den spilleren, men det meste tyder nå på at det blir Keita som får den mer offensive rollen av de tre på midten. Det at Liverpool klarte seg utmerket sist sesong, etter salget av Coutinho, vitner også om at det ikke er noen krise at det ikke er hentet en lik type.

Gitt at nykommerne Fabinho og Keita finner seg raskt til rette i Premier League, så ser Liverpools midtbane mer komplett ut enn på mange år. De røde har samlet en gruppe spillere som høyst sannsynlig kommer til å plage livet av motstanderne den kommende sesongen. Liverpool har også serberen Marko Grujic (22) i bakhånd, selv om han fortsatt kan ende opp med å bli solgt eller lånt ut. Når det gjelder Alex Oxlade-Chamberlain er han etter sigende ute med skade i store deler av sesongen, og blir trolig ingen stor bidragsyter. Det er et tap for de røde.

Angrep:

Sist sesong sprudlet Liverpools angrepstrio. Anført av en strålende Mohamed Salah (26), som nettet 32 ligamål på 36 kamper, var klubben nesten umulig å stoppe til tider. Med seg i angrep har Salah den smått geniale arbeidshesten Roberto Firmino (26) og den lynraske kraftpakken Sadio Mané (26). Etter det som skjedde sist sesong er denne trioen selvskreven på topp for de røde. Dermed er det duket for lynhurtige overganger, høyt press, fikse kombinasjoner og trolig masse scoringer.

SENTRAL: Angrepsspiller Mohamed Salah.

Salah, Firmino og Mané har nå én svært vellykket sesong bak seg sammen og det er naturlig å anta at samarbeidet dem imellom kan bli enda bedre i sesongen som kommer. De er alle 26 år gamle og ikke så langt unna å være på høyden av karrieren. Til sammen banket trioen inn 57 ligamål alene for Liverpool i 2017/18 og det kan fort bli like morsomt å følge dem videre. Et lite minus er likevel at Liverpool sist sesong virket svært avhengig av Salah, noe som blant annet kom tydelig fram under Champions League-finalen mot Real Madrid, der egypteren måtte ut med en skade tidlig i kampen. Og selv om det er gjort grep for å styrke bredden i angrepet, vil det nok alltid være en liten frykt for at stjernen skal pådra seg en alvorlig skade. Skulle flere i angrepstrioen ryke ut med langtidsskader samtidig, kan det gi Liverpool problemer med å opprettholde det trykket og den kvaliteten i spillet de har på sitt beste.

Bredden i angrepet er styrket med signeringen av Xherdan Shaqiri (26) fra Stoke. Sveitseren har fartstid fra klubber som Bayern München og Inter, før han kom til England, og har lenge blitt ansett som en spiller med et uoppfylt potensial. Shaqiri kan på sitt beste være en fantastisk spiller med en enorm x-faktor. 26-åringen presenterte seg for fansen med en vakker brassescoring mot Manchester United, men han kan også frustrere med prestasjoner i andre enden av skalaen. Håpet er nok at Klopp skal kunne jobbe med å stabilisere Shaqiris prestasjoner, og klarer tyskeren det, kan de røde fort ha gjort et kupp i å hente sveitseren på «billigsalg» i sommer. Det kan likevel ikke ventes at 26-åringen skal kunne være en fullverdig erstatter for verken Salah eller Mané med en gang.

Bak de tre førstevalgene på topp finner vi også spillere som Daniel Sturridge (28), Divock Origi (23), Dominic Solanke (20), Lazar Markovic (24), og Sheyi Ojo (21), samt unggutten Rhian Brewster (18). Framtiden til flere av disse spillerne er i skrivende stund fortsatt usikker, og det snakkes blant annet om at Markovic og Origi kan bli solgt.

Når det gjelder Sturridge har han hatt en fin oppkjøring og spissen virker fast bestemt på å bli i Liverpool og kjempe om en plass på laget. Han kan dermed fort bli en back up på spissplassen, sammen med Solanke. Stortalentet Brewster er også en spiller Klopp og Liverpool skal ha et ønske om å satse på og den meget talentfulle angrepsspilleren kan fort få noen sjanser i løpet av sesongen.

Se opp for: Naby Keita (23)

Det har allerede gått mange gjetord om den spennende midtbanespilleren som ble signert av Liverpool sist sommer, men som først sluttet seg til troppen i sommer. 23-åringen blir beskrevet som en nærmest komplett midtbanespiller, med kvaliteter både offensivt og defensivt. Han har fått utlevert den ikoniske nummer 8-trøyen i Liverpool og det er nok ikke med på å dempe forventingene til mannen fra Guinea. Finner Keita seg raskt til rette i Merseyside-klubben og tar Premier League-nivået fort, kan han bli en av de store åpenbaringene i toppdivisjonen i 2018/19.

Manager: Jürgen Klopp (51)

Tyskeren trenger neppe noen lang introduksjon. Siden han tok over i Liverpool i 2015 har han ledet laget til finale i Europa League og finale i Champions League, selv om begge har endt med tap. Han har også tatt Liverpool inn igjen blant topp fire i Premier League. Fotballen til Klopp er effektiv, underholdene og lynhurtig. Samtidig ser 51-åringen ut til å ha skapt et svært godt miljø blant spillerne i klubben og han framstår som en tydelig leder. I Liverpool har Klopp igjen vist at han er blant de dyktigste managerne i Europa, og nå er det på tide at han også leder klubben til sølvtøy. Det blir knalltøft, siden nivået i Premier League er skyhøyt om dagen, men det kan se ut som et par nye brikker i puslespillet har falt på plass i sommer, så nå er det opp til Klopp å ta laget det siste steget.

JAKTER SØLVTØY: Liverpool-manager Jürgen Klopp.

Plusser:

+ Klopp er en av verdens dyktigste managere

+ Ser ut til å ha styrket med smarte signeringer

+ Salah, Firmino og Mané utgjør ligaens beste angrepsrekke

Minuser:

- Forsvaret ser bedre ut, men kan være en svakhet

- Har kjøpt dyre spillere, og fallhøyden blir dermed stor

- Kan bli for avhengige av at Salah storspiller

Konklusjon:

Liverpool ser sterkere ut enn på lenge og vi spår de røde fra Merseyside en meget god sesong. Kontinuitet på spillersiden og managersiden, samt noen gode signeringer, tilsier at Liverpool bør være gode nok til å blande seg inn helt i toppen av Premier League. Sist sesong ble det en fjerdeplass, men denne gangen tror vi den tradisjonsrike klubben kan være med å kjempe om gullet. Vi tror likevel at luken til de regjerende mesterne Manchester City blir litt for tøff å hente inn og derfor tipper vi at Klopp og hans menn må ta til takke med en andreplass i 2018/19, noe som likevel vil være en klar framgang og klubbens beste ligaposisjon siden den smått famøse 2013/14-sesongen.

Laget har en angrepsrekke som bør skremme vannet av de fleste og ser endelig ut til å ha fått orden på forsvaret og keeperplassen. Midtbanen ser også sterkere ut enn på lenge og den antatt beste førsteelleveren til Liverpool bør være i stand til å hamle opp med de aller fleste. Skader på sentrale spillere kan imidlertid bli Liverpools bane den kommende sesongen, og i skrivende stund er ikke de nest beste gode nok til å levere på samme nivå. Vi stiller også et lite spørsmåltegn ved forsvaret, der et par spillere er helt nødt til levere på minst samme nivå som sist sesong, og helst litt bedre, for at Liverpool skal kunne plukke nok poeng gjennom en hel sesong til å kunne utfordre om Premier League-tittelen. Klubben er også ganske avhengig av at nykommerne slår til forholdsvis raskt.

Treningskamper:

7. juli: Chester - Liverpool 0-7 (Wilson 2, Milner, Sturridge 2, Kent, Ings)

10. juli: Tranmere Rovers - Liverpool 2-3 (Camacho, Ojo, Lallana)

14. juli: Bury - Liverpool 0-0

19. juli: Blackburn - Liverpool 0-2 (Markovic, Sturridge)

22. juli: Liverpool - Dortmund 1-3 (Van Dijk)

25. juli: Manchester City - Liverpool 1-2 (Salah, Mané)

28. juli: Liverpool - Manchester United 4-1 (Mané, Sturridge, Ojo, Shaqiri)

4. august: Liverpool - Napoli 5-0 (Milner, Wijnaldum, Salah, Sturridge, Moreno)

7. august: Liverpool - Torino 3-1 (Firmino, Wijnaldum, Sturridge)

