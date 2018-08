Klopp Kritiserer egne spillere etter seier over Crystal Palace

Liverpool-backene fikk hard omtale av egen trener etter 2-0-seier.

Liverpool slo Crystal Palace 2-0 mandag kveld, etter mål av James Milner og Sadio Mané. Liverpool har dermed spilt to av to kamper hittil i Premier League uten å ha sluppet inn mål.

Etter kampen mellom «The Eagles» og «The Reds» var ikke Jürgen Klopp nådig mot sine egne backer, som han mente kunne prestert langt bedre.

- Ingen briljant opptreden

- Det var absolutt ingen briljant opptreden av oss. Backene våre kan spille 70-80 prosent bedre i alle fall, sa Klopp under et intervju med Sky Sports, etter kampen.

Backene som spilte for Liverpool mandag kveld var Trent Alexander-Arnold (19) på høyrebacken og Andrew Robertson (24) på venstrebacken. Begge spillerne kjempet seg inni Klopps førsteelever forrige sesong.

Skryter av stjerne-stopper

en spiller Jürgen Klopp skrøt i skyene etter kampen, var Virgil van Dijk. Nederlenderen storspilte mot Palace og hadde god kontroll på motstanderne.

- De prøvde å lage problemer for oss med lange baller. Men jeg må innrømme at jeg ikke vet om mange midtstoppere som kan håndtere en spiss som Christian Benteke på den måten Dirgil van Dijk gjorde, i kveld, sa Klopp ifølge The Mirror.

Klopp konstaterte også at han ikke vil høre noe om Liverpool som tittelutfordrere ennå, kun etter to Premier League-kamper.

- Det vi alltid prøver på er å være et skikkelig tøft lag å møte for motstanderne. Det er vårt mål. Men det blir for tidlig å melde oss som det etter bare to kamper. Dere kan diskutere det dere vil, bare uten oss, avsluttet den tidligere Dortmund-treneren.

